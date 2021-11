CANCÚN, 4 de noviembre (Infoqroo).-La balacera que se registró esta tarde en una playa de Puerto Morelos, cercana a un hotel de gran turismo, representa un golpe fuerte que pone en riesgo el desarrollo de Quintana Roo y de seguridad que no debe quedar impune, advirtió esta noche el gobernador Carlos Joaquín González.

Sostuvo que de acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes llegaron por mar a la zona federal para enfrentar a un grupo como parte de la lucha por el control y venta de sustancias ilícitas.

“Hoy tuvimos durante la mañana, un golpe fuerte al desarrollo del estado, a la seguridad del estado”, reiteró.

De igual manera, dijo que con este incidente, es evidente el deseo de dañar los procesos de recuperación de las familias quintanarroenses, por parte de grupos irresponsables, “de poca valentía con mucha cobardía”, trabajando de esta manera y que genera toda una situación muy complicada.

“Vamos a seguir con este programa de búsqueda de investigación al respecto, apoyados por autoridades federales y estatales, que ya se unieron para atender esta situación” reiteró.

El mandatario quintanarroense manifestó lo anterior en el marco del programa semanal de los jueves que ofrece para actualizar el Semáforo Epidemiológico estatal de la pandemia por el COVID-19.

En la entrevista, aseveró que la Fiscalía General del Estado, ya tienen varias líneas de investigación y se trabaja de manera muy profesional en la búsqueda precisamente de encontrar qué es exactamente lo que ocurrió y cómo un grupo de esta gente “que normalmente son personas que van llegando que otros lugares del país”, enviados por estos mismos grupos de delincuencia en la búsqueda de mantener la comercialización de productos ilícitos.

Lamentó que este tipo de actitudes de los delincuentes van contra el interés colectivo, con hechos que lastiman no sólo a la sociedad, sino a todo un esquema de trabajo, de búsqueda precisamente de tranquilidad, de mejora en las condiciones de las familias quintanarroense.

“Esta personas armadas en capuchas, llegando insisto por el mar y de toda la parte de la zona federal de la playa a llevan a cabo esta situación, que afortunadamente y es muy relevante decirlo, no hay a ninguna persona ni un turista que haya resultado con algún herido de gravedad.

“Algunos por supuesto asustada, pero bueno estamos tratando de que ofrecería de generar de nuevo las condiciones de seguridad que se requieren para que pueda seguir adelante este proceso de recuperación”, insistió.

El gobernador Carlos Joaquín reveló que justo al momento del incidente, se instalaba la Mesa de seguridad de Puerto Morelos y de Solidaridad, trabajando en conjunto con los empresarios, con los diferentes grupos y dependencias del gobierno federal y las autoridades municipales.

“Estábamos precisamente trabajando en bien de la seguridad y ocurre esta lamentable situación”, añadió.

De igual manera, precisó que la Secretaría estatal de Seguridad Pública se enfocó de manera directa en resguardar las instalaciones, y que ya se incorporaron instancias federales y de las fuerzas armadas.

Finalmente, reveló que en Tulum, donde apenas el 20 de octubre pasado murieron dos turistas extranjeras que comían en un restaurante cuando llegaron delincuentes a tratar de ejecutar a otra persona, esta tarde se logró la detención de otras 8 sujetos, así como el aseguramiento de armas y cartuchos, entre otros artículos prohibidos por la ley.