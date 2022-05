Cancún, 10 de mayo 2022.- El concepto de marginación, no se limita a la carencia o insuficiencia de los servicios públicos, se refiere también a aspectos fundamentales como la oferta insuficiente de escuelas públicas al alcance de las niñas, los niños y adolescentes de una demarcación, subrayó en entrevista la candidata a la diputación por el Distrito 07 por la coalición “Va por Quintana Roo” (PAN-PRD-PCQ), Iris Mora Vallejo.

En entrevista, la legisladora agregó que, a fin de promover la práctica deportiva, para salvar a los menores de edad, resulta fundamental hacer que los programas funcionen, fundamentalmente en las escuelas públicas.

“Un dato que debe llamar la atención, es que 80 de cada cien educandos que acceden a programas de capacitación deportiva y del deporte de alto rendimiento estudian en escuelas particulares y ello ocurre, no por falta de recursos, porque al final, los recursos existen y están debidamente etiquetados, lo que falta es voluntad para desarrollar programas que cumplan con el cometido, desde las administración estatal”, detalló.

Dijo que el reto de combatir la marginación, tan sólo en lo que corresponde a los temas de educación pública y práctica deportiva, inicia con la ausencia de escuelas públicas en colonias marginadas.

En ese orden de ideas preguntó, “¿cuántas veces no hemos sabido de niñas y niños que para ir a la escuela necesitan trasladarse en transporte público distancias considerables?, y adicional a ello, ¿cuántas veces no hemos sabido de escuelas donde el maestro de educación física es una persona que no está capacitada para fomentar la práctica de deportes y el interés por varias disciplinas del deporte que despierten el gusto por su práctica?”

La candidata puntualizó que en Cancún, sólo existen 500 escuelas públicas de nivel básico y para contrastar esa deficiente oferta, develó el dato de que, tan solo en las mal llamadas “colonias irregulares”, viven más de 35 mil familias.

Por ello, aclaró, es que su interés ha sido representar al Distrito 07 en el Congreso del Estado, pues además de los niveles de marginación, es una zona donde, irónicamente, se registra el crecimiento poblacional más pronunciado de Cancún y al mismo tiempo, la mayor marginación.

Ante ello, es que la oferta de la candidata a la diputación por el Distrito 07 de la coalición “Va por Quintana Roo”, Iris Mora Vallejo, camina todos los días por el distrito para conocer de viva voz las necesidades de sus habitantes a quienes ha ofrecido, una vez que triunfe en la elección del próximo domingo 5 de junio, habilitar una casa de gestión social, a fin de ocuparse en resolver los problemas y carencias de ese Distrito.