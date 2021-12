CANCÚN, 1 de diciembre (Infoqroo).- La tos crónica es un síntoma que a veces lo hacemos menos, cuándo es importante realizar una revisión completa, dijo la Dra. Victoria Rojas Mandujano, alergóloga inmunóloga y pediatra, que mañana atenderá, previa cita, a pacientes desde los seis años de edad con ese malestar.

Serán atendidos en el Hospital Azura, 10 pacientes con tos como síntoma principal, y de ellos, se van a elegir cuáles son candidatos para una espirometría, es decir, un estudio de función pulmonar, que será gratuito.

La presidenta del Colegio Quintanarroense de Alergia e Inmunología enfatizó que es importante diferenciar la tos crónica, que es un síntoma que permanece a diferencia de una sintomatología por alguna enfermedad.

Para los que padecen tos en la mañana, causada por moco, dijo que no es necesario el estudio, pues más bien el problema sería de una rinitis o rinosinusitis.

Sin embargo, si la tos es más bien pulmonar, seca, rasposa, y se exacerba por bajas temperaturas y puede causar falta de aire, entonces es necesario una valoración.

También dejó en claro que hay que diferenciar entre un paciente asmático y otro que puede tener por ejemplo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generada por otras causas, entre ellas el tabaquismo.

En el asmático tiene una función pulmonar obstruida, pero revierte a los normales. En cambio, los pacientes con EPOC u otra enfermedad, el pulmón ya no reinvierte, y hay un patrón restrictivo, es decir, como que el pulmón se mantiene duro.

En un paciente pediátrico, cuando hay una tos crónica por lo general lo más frecuente es que se trate de asma, o en reflujo gastroesofágico.

“En los niños es más frecuente estás causas”, dijo, tras señalar que el esmog genera un daño pulmonar, pero no suele ser de alto impacto y es más irritativo.

Integrante de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica manifestó que los niños con asma que lleguen a padecer la covid-19 tienen mayor riesgo de presentar complicaciones.

También dijo que la covid-19 no aumentó el número de enfermos pulmonares, y en cambio, hay más asmáticos por el cambio climático, la contaminación y las enfermedades alérgicas.