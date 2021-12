CHETUMAL, 2 Diciembre (Infoqroo).- La variante pandémica denominada Omicrón, mantiene atentos a prestadores de servicios aéreos a nivel mundial, ante cualquier eventualidad que pudiera surgir, y que no suspendería vuelos desde Estados Unidos a este país, afirmó el Director General de la empresa American Airlines en México, José María Giraldo.

Entrevistado, durante su estadía en esta ciudad, hacia donde esa aerolínea inició ayer su frecuencia, señaló que hasta el momento no existen restricciones, ni mucho menos alertas que pudieran significar la cancelación del tránsito aéreo de Estados Unidos hacia México, en particular al Caribe Mexicano, o viceversa.

También puede interesarte: Fortalecen a la Policía en la Riviera Maya con 200 patrullas

Refirió que las medidas preventivas siguen siendo aplicadas para mitigar los riesgos, como el certificado de vacunación contra la COVID-19 que deben presentar los pasajeros provenientes de otros países para ingresar a Estados Unidos.

Ello, con excepción de los connacionales y residentes legales estadounidenses, que pueden entrar y salir de ese país sin estar vacunados, pero bajo ciertos protocolos de seguridad sanitaria, tales como las pruebas de antígenos.

Reconoció saber poco sobre la nueva variante, Omicron, incluido cómo afectará a los infectados y a los niveles de eficacia de las vacunas ya aplicadas a miles de millones de personas en el mundo contra el coronavirus.