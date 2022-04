Quintana Roo lo que requiere en este momento es cuidar la integridad del ciudadano, crear una cultura de la denuncia, pagar a los que han sufrido daños colaterales, que el estado les pague cuando sean víctimas de algún delito y este se haya denunciado, aseveró Leslie Hendricks Rubio, candidata del PRI a la gubernatura.

“Es irónico que vivamos un infierno en este paraíso, así sucedió en Acapulco, que fue ejemplo de turismo y empleo, y la inseguridad lo acabó, Cancún no está exento de llegar a lo mismo. ¡actuemos para evitarlo!” mencionó a su vez, Rolando Zapata Bello, ex gobernador de Yucatán, durante la presentación del programa.

Hendricks Rubio sostuvo que ya no hay tiempo para seguir retrasando el cumplimiento de la primera obligación que tiene el estado para con sus conciudadanos, su protección.

“Y por eso lanzamos este programa, y a partir de los últimos meses de este año, ya como gobernadora constitucional de Quintana Roo, comenzará el programa “O te protejo o te pago”, en la que quien quede desprotegido, será compensado”, subrayó. “Nadie en mi gobierno será menos”, afirmó Hendricks Rubio.

Por eso, exhortó a los quintanarroenses a elegir correctamente a quien quieren para gobernar, “porque de nada sirve un discurso en contra de la inseguridad, si ésta no se combate, además en la inmensa mayoría de los casos no se resuelve”.

En su mensaje, aseveró que la evidencia muestra que en los últimos 14 años la militarización de las fuerzas policiales no ha sido la solución, que no se tiene ninguna base científica que muestre la pertinencia de la estrategia y sí hay muchos elementos que prueban de manera contundente que ese no es el camino, para lograr la paz pública.

Ante decenas de militantes, candidatos a diputaciones locales, exgobernadores, entre otros, se llevó a cabo la presentación de primer programa denominado “O te protejo o te pago” como parte de la estrategia general “Quintana Roo Seguro y en Paz”, efectuado en la Biblioteca Nacional de la Crónica, en Cancún.

Por último, Leslie Hendricks Rubio afirmó que datos alarmantes en el ámbito estatal arrojan que entre 2016 y 2021 la mayoría de los delitos de alto impacto aumentó: creció 309%, en homicidios dolosos; la extorsión incrementó 234% y el narcomenudeo alcanzó 191%. En 2021 Cancún fue la séptima ciudad del país con mayor percepción de inseguridad y nuestro estado se ha convertido en una plaza disputada con violencia por los grupos del crimen organizado.