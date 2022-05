Cancún, 11 de mayo 2022.- La candidata a gobernadora de la coalición “Va por Quintana Roo”, Laura Fernández, junto con el senador Miguel Angel Mancera y el diputado Luis E. Cházaro, hicieron un llamado al voto útil de los quintanarroenses “para evitar que el ‘Nino Verde’ y su candidata se apoderen de la entidad con un gobierno improvisado, corrupto y con intereses particulares”.

En conferencia de prensa, donde también estuvo acompañada por los dirigentes estatales del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, Laura Fernández advirtió que el equipo de Mara Lezama y su jefe el “Niño Verde” ya está desesperado por el crecimiento sostenido de su proyecto y el empate técnico que muestran las recientes encuestas.

“Nuestro proyecto ha venido creciendo, estamos ya en un empate técnico y seguimos caminando, llevando un proyecto incluyente con propuestas reales y tangibles. Mara Lezama y Jorge Emilio no saben competir y la desesperación puede provocar que hagan cosas peores. Por eso hago un llamado a todos los ciudadanos a entregar el voto a una causa que les de certeza, seguridad y tranquilidad de un gobierno que va a responder a los intereses de la comunidad y no a intereses personales”, expresó.

Pidió cerrar filas “para no permitir que gobiernos improvisados, corruptos y con intereses particulares se apoderen del Gobierno del Estado, ya lo hemos visto los gobiernos de Morena y el PVEM, que son los más desastrosos, con calles llenas de baches, inseguridad y con los peores servicios públicos”.

Laura Fernández destacó que Mara Lezama no ha dado la cara a la sociedad. “No sale a la calle, ni a los tianguis a hacer campaña, se mantiene oculta. Esperemos que dé la cara a la violencia que hoy azota a Benito Juárez. Si no debe pues no tiene por qué temer en presentarse ante la ciudadanía que quiere escuchar respuestas, aquí sigue una silla vacía, mientras los jóvenes están preocupados por las calles llenas de sangre y es alarmante que el gobierno municipal se ha quedado callado”, apuntó.

En su oportunidad, Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada en el Senado de la República, confirmó lo que tanto en las calles como en las encuestas se aprecia un crecimiento sostenido que posiciona a Laura Fernández como la opción que logrará el triunfo el 5 de junio próximo.

“El crecimiento de Laura Fernández es algo que pone nerviosa a la contraparte y esta contienda cerrada lleva a desesperaciones; es claro que por eso vienen los ataques. Es importante que la ciudadanía sepa que es ya una competencia de dos”, puntualizó.

Por ello, se sumó al llamado al voto útil para que no se disperse, “sino que se elija por la mejor opción y Laura Fernández es la que tiene mayores posibilidades de triunfo electoral”.

Por su parte, el diputado Luis E. Cházaro, coordinador de la bancada perredista en el Congreso de la Unión, expresó que la pelea es entre dos, por lo que desde las dirigencias nacionales del PAN y PRD trabajan para lograr que se consolide el triunfo contundente de Laura Fernández.

“Las encuestas demuestran un empate técnico. Estamos compitiendo y estamos listos para ganar y por eso invitamos a toda la ciudadanía que no está de acuerdo con el otro proyecto a sumarse y vote por Laura, pues en la democracia es válido sumar voluntades de manera legal”, señaló.