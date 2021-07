Cancún, 24 de Julio.– El PRD tiene candidatos muy fuertes a la gubernatura no sólo desde la óptica perredista si no de la sociedad en general como Julián Ricalde, Gerardo Mora, Nivardo Mena, y el propio ex candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Jesús Pool Moo quien tuvo una votación de más de 50 mil votos, afirmó Leobardo Rojas, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva.

En el marco de la Reunión de Liderazgo de ADN, en la que estuvieron Adriana Díaz, secretaria general del PRD, Camerino Eleazar Márquez Madrid, secretario de Organización y Planeación Estratégica, y Héctor Bautista, dirigente Nacional de la expresión Alternativa Democrática Nacional (ADN), el dirigente del Sol Azteca en Quintana Roo dijo que se tiene trazada una ruta y aunque no se puede hablar de una coalición en estos momentos ya inició conversaciones con dirigentes de otros partidos políticos.

“Tenemos una ruta muy clara; incrementar la participación ciudadana y la influencia política en la entidad, y aunque salimos bien posicionados en la elección pasada, esperábamos una mayor votación”.

Asimismo, refirió que el PRD Quintana Roo obtuvo el 4.56 por ciento de la votación efectiva que lo ubica entre los diez estados que más votación tuvo en términos porcentuales en la elección anterior, arriba de la media nacional.

Con base en el análisis de los resultados, el PRD en la entidad elevó su votación a diferencia de Morena que perdió 100 mil votos, y el PT tuvo una disminución importante, entre otros partidos que incluso perdieron su registro, “nosotros salimos fortalecidos y con ánimos de seguir adelante” .

Por su parte, Héctor Bautista valoró el esfuerzo de la militancia de la entidad porque compitió con falta de recursos económicos, mermados en organización contra los programas sociales y con un mediano desempeño del gobierno estatal.

“Hay que valorar el aumento de la votación con respecto a la penúltima elección, es un avance significativo y es importante considerar que a partir de la nueva dirigencia hay conducción del partido”.

Sostuvo que el PRD debe reorganizarse, identificar deficiencias, construir una nueva narrativa con luchas en las que la gente se vea identificada y postulando buenos candidatos.

“En la medida que logremos superar nuestros errores y podamos presentarnos como una alternativa de izquierda democrática en este país, el PRD tiene futuro”.