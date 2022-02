Cancún, 8 de febrero 2022.- Leslie Hendricks Rubio dijo que el PRI está ante un gran reto que es recobrar la confianza de la ciudadanía, y que lejos de verse afectado al ir al proceso electoral sin alianzas, le permite apostarle a la unidad del partido, que es dónde está su verdadera fortaleza.

A un día de ser declarada como candidata oficial a la gubernatura en la asamblea que sostendrán en Chetumal, indicó que se ha dedicado a tener contacto con los distintos cuadros políticos del PRI, que le manifiestan su total apoyo.

De aquellos militantes que abandonaron al instituto para irse hacia otros partidos, admitió que afecta, pero al mismo tiempo es bueno al saber con qué gente se cuenta antes de empezar este proceso en busca de recobrar la gubernatura.

Entrevistada por Pulso AM, sostuvo que el no ir en alianza, lejos de ser una debilidad lo ve como una fortaleza, pues “eso ha significado ceder espacios a cuadros de otros institutos políticos que no son mejor preparados que los nuestros”.

“Esta es una gran oportunidad de reconocernos como priistas, identificarnos, de salir a defender solo nuestras causas. Precisamente esto ha renovado el ánimo de muchos militantes que estaban apartados”, añadió.

De la última alianza, dijo que fue una estrategia acertada que permitió tener mayor representación en el Congreso federal y a nivel local, más presencia en los ayuntamientos. Ahora la situación se presta para algo diferente.

Leslie Hendricks recordó que cuando el PRI estuvo en el poder, pago caro alejarse del pueblo, de no ser eficientes y esos errores, que ya comprendieron, están siendo repetidos por Morena.

“Así como hubo malos gobiernos en el PRI también tenemos excelentes gobernantes, que se suman a este proyecto”, abundó.

En estos acercamientos con la militancia y cúpula priista, expresó que comprendieron la importancia de ir con toda la fuerza unida del partido, de ahí que la convocatoria es para los priistas de todos los tiempos de Quintana Roo.

“Sabemos que a los priistas unidos nadie los podrá detener”, añadió y remarcó que hoy saben porque perdieron la gubernatura hace seis años.

“Perdimos la confianza de la ciudadanía y ese es el objetivo, recobrarlo con un trabajo de entre todos, desde nuestras respectivas trincheras”, enfatizó. (Infoqroo)