Cancún 10 de mayo 2022.- “En este día quiero reconocer el trabajo de las madres, a las que decidieron tener este trabajo de tiempo completo y a las que nos tocó salir a trabajar”, dijo Leslie Hendricks Rubio, candidata del PRI a la gubernatura de Quintana Roo.

“Mi madre me enseñó la actitud de servicio, es una luchadora de los programas públicos, siempre creyó en mí y me impulsó a creer en mis sueños, ser madre me cambió la vida, conocí otro lado de mí que me ha hecho más fuerte, decidida y apasionada por cada cosa que hago, tengo cuatro niños y quiero darles el mejor ejemplo para que crezca siendo hombres fuertes y felices”, señaló.

“Las madres nunca nos cansamos, luchamos sin parar para sacar a nuestros hijos adelante, sobre todo en este país donde la desigualdad y la violencia contra las mujeres cada día va en aumento. La desaparición de las guarderías de tiempo completo y los programas de salud fue una agresión a nuestra condición de mujer y madres”, añadió.

Lamentó que conmemorar el Día de las Madres se da en un contexto en el que no todas las mujeres mexicanas tienen acceso a los mismos derechos ni a las mismas condiciones de desarrollo. Un ejemplo de ello son aquellas trabajadoras del hogar, que carecen de prestaciones y una cobertura básica de seguro social.

De acuerdo con el Censo de 2020, el 41 por ciento de las madres en México son económicamente activas, de las cuales, el 40 por ciento trabajaba y sólo el uno por ciento estaba en búsqueda de empleo.

El 59 por ciento de las mujeres con al menos un hijo no tenía trabajo o no estaban económicamente activas. De esta manera, la tasa de participación económica en los estados de la Península, indicaba que Quintana Roo es la entidad con mayor porcentaje de madres trabajadoras, con un 45.5 por ciento de ellas, seguido de Yucatán, con 40.9%, y Campeche, 40.8%,

“Las mamás requieren mejores condiciones en su trabajo, salarios dignos y justos, prestaciones sociales, que cuando estén embarazadas puedan contar con acceso a los servicios médicos, con todos los permisos garantizados para asistir a sus consultas y sus periodos de lactancia”, añadió. (Infoqroo)