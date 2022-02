Cancún, 03 de febrero 2022.- La dirigente estatal del partido Movimiento Auténtico Social, MAS, Cecilia Loría, afirmó que mientras haya competitividad en el proceso rumbo a la gubernatura, eso significa que se está fortaleciendo la democracia, Nivardo Mena, su candidato, es la opción porque sabe, conoce y reconoce y como estamos en una época de cambios, mientras más opciones haya para que la ciudadanía tenga la facilidad de decidir, eso es bueno para todos

Agregó que Nivardo es su alternativa y a final de cuentas el pueblo manda, por lo que su mensaje a la ciudadanía es que sea bastante crítica, que tiene una oportunidad muy importante en todo este proceso que estamos construyendo todos los mexicanos de transformación y que sean bastante críticos en decidir por quien votan, no solo en cuanto a la gubernatura, también en el Poder Legislativo que es bastante importante.

Señaló que el Poder Legislativo tiene todo un reto pendiente con los ciudadanos, la figura de diputado es la más cercana a los ciudadanos, si hay un buen diputado que enarbole las causas del distrito que le toque, también nacional, si enarbola las causas, sabe que su papel no solo es levantar la mano, ayuda a que haya un mejor gobierno, pero sobre todo ayuda a quien gane la gubernatura,

Cecilia señaló que lo más importante ahorita y trascendental, independientemente de que lo que hagan los partidos que quieren hacer lo mejor posible, aunque a veces no complacen a todos, la ciudadanía tiene que jugar el papel más importante de participación en el que deben de sumarse todos para que llegue quien debe de llegar y eso nos obligue a ser más responsables como partido

La líder de MAS, recalcó que los diputados son el verdadero poder cercano a la gente y no hemos tenido todavía una agenda del Poder Legislativo que recupere la confianza porque hay tres tareas que deben hacer los diputados, uno verdaderamente hacer un presupuesto participativo, no un presupuesto institucional, participativo que represente la problemática ciudadana de cada región, por eso está distribuido geográficamente y dos, debe de hacer marcos jurídicos para que no dé lugar a que la ciudadanía esté viendo hacer justicia o estar enarbolando sus causas, porque para eso son las leyes.

Loría concluyó al manifestar que como la afirma Nivardo trabajo mata carita y si hay algún valor que han constituido en el MAS es la libertad, porque la aman , por ello como institución buscan a los mejores cuadros y los acompañan con lo más justo y equitativo que puedan, por lo que van a trabajar para representar a los ciudadanos, van a recoger las causas, las van a poner en la agenda y van a ganar, porque esa es la vocación de la institución y del partido