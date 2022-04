Cancún, 17 de abril 2022.- La candidata de Morena a la Gubernatura, Mara Lezama, dijo que en sus recorridos por todo el estado ha podido vivir más allá de una campaña electoral y dijo que “lo que se vive es una fiesta llena de esperanza, por el cambio verdadero” que, confió, está por venir.

Un comunicado de su oficina de campaña, añadió que la gente está pendiente de dónde serán las visitas o reuniones de Mara Lezama para organizarse, estar presentes, convivir y hablar de lo que viene para su comunidad, exponer sus inquietudes y también presentar sus proyectos por un mejor Quintana Roo.

“La coincidencia que nos hemos encontrado es la apuesta por una nueva forma de gobernar; hay confianza en el trabajo hecho por este movimiento que encabezamos y no les vamos a fallar, sacaremos adelante a Quintana Roo de la mano extraordinaria de los quintanarroenses”, comentó Mara Lezama.

De acuerdo con el texto, en su recorrido por el estado, la candidata morenista, ha corroborado las brechas de desigualdad que persisten, no sólo entre el sur y el norte, entre las ciudades y las comunidades rurales, sino también en una misma ciudad, las cuales propone acortar con el gobierno de la Cuarta Transformación.

Lo hemos dicho son insistencia, “por el bien de todos, primero los pobres”. Ellos han sido ignorados durante mucho tiempo por la mafia de la corrupción, que tomó el control del estado desde su creación para simular una democracia, enriquecerse y darle la espalda al pueblo, señaló.

La abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, indicó que el pueblo tendrá este 5 de junio la oportunidad de arrasar en las urnas y enviarle un mensaje claro a esa “mafia”: “¡fuera, no los queremos más; debemos tener un gobierno del pueblo y para el pueblo!”.

Asimismo, señaló que no puede haber prosperidad y bienestar general si hay comunidades sin servicios básicos, si las islas y comunidades no tienen acceso a servicios médicos de calidad, si persisten las brechas de desigualdad, si los hombres del campo no tienen acceso a lo necesario para producir y mujeres, niñas, niños y ancianos viven sin protección o carecen de lo básico.

Mara Lezama apuntó que esta será una gran oportunidad para acabar con la corrupción, con esas grietas por donde se escapa el dinero público. “Todo eso se puede lograr si actuamos con base en los principios que promueve nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Quintana Roo tiene todo para que su pueblo viva dignamente, prosiguió. Tenemos riqueza natural insuperable, que cada año atrae a millones de turistas que inyectan dinero a nuestra economía, el cual se roban los corruptos, dejando al pueblo en la pobreza. “¡Esa historia cambiará con un gobierno de la Cuarta Transformación!”, subrayó la candidata morenista. (Infoqroo)