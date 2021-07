Cancún, 21 de julio.- Oscar Montes de Oca Rosales, fiscal General del Estado, dijo que de los nueve cuerpos localizados en una zona de Alfredo V. Bonfil, dos ya fueron identificados, el de una mujer y un hombre, y están en proceso de hacerlo con los demás, además de determinar las causas de la muerte.

Sin precisar mayores datos para no entorpecer la investigación dijo que ambas fueron identificadas por familiares, son oriundos del estado y tendrían entre 20 y 30 años de edad.

Con respecto a los demás cuerpos, dijo que dieron aviso a varias dependencias como la Comisión Nacional de Búsqueda y Derechos Humanos para apoyarse en ellos, aunque señaló que la FGE tiene la infraestructura y capacidad para resolver estas situaciones.

Igual de los detenidos en Alfredo V. Bonfil, indicó que no puede revelar datos concretos, y siguen las investigaciones.

“Tenemos unas detenciones importantes que se van a anunciar. Esperemos que el índice delictivo disminuya. Este mes tuvimos menos de 30 homicidios y con la confianza de seguir así para revertir esto”, añadió.

Del anuncio hecho en la “mañanera” por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que enviará más elementos de la Guardia Nacional a Cancún, al considerar que es una de las ciudades más violentas del país, dijo que eso es una estrategia federal y todo esfuerzo que se dé para garantizar mayor seguridad, es bienvenida.

Montes de Oca Rosales indicó que sostienen comunicación directa con las cámaras empresariales a través de un “chat”, lo cual sirve mucho porque se ahorran tiempo, asignan tareas, ven quién cumpla y quién no.

De los delitos de despojo dijo que llevan poco más de 400 denuncias, y recalcó que no habrá impunidad, pues es un delito que afecta la economía, siendo Benito Juárez y Tulum donde más se da al ser lugares, cuya tierra tiene mayor plusvalía.

“Estos grupos delictivos operan de diferente manera, algunos violenta, otras se aprovechan de un contrato, alguna herramienta legal que ya traen para cometer el fraude y al utilizar a instituciones, lo que comienza como una mentira acaba siendo una verdad legal”, señaló.

El Fiscal General manifestó, por otro lado, que 90 elementos de la FGE que no aprobaron la prueba de control y confianza, y enfatizó que no se puede determinar un porcentaje de quienes cumplen o no, pues es una situación gradual, pues mientras unos empiezan con los exámenes a otros ya se venció el plazo, pues cada tres años hay que renovar este trámite.

El funcionario estatal fue entrevistado al término de la reunión mensual de socios del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE). (Infoqroo)