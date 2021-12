CANCÚN, 1 de diciembre (Infoqroo).- El hotel Ritz-Carlton, Cancun, considerado un ícono de lujo en el Caribe Mexicano y la reconocida casa de joyería Tiffany & Co., se unieron por segundo año consecutivo para celebrar y vivir la Navidad, con el fin de ofrecer una serie de experiencias extraordinarias para todos sus huéspedes.

El hotel informó en un comunicado que, de esta manera, sus huéspedes podrán contemplar, del 25 de noviembre, hasta el 6 de enero, un exclusivo árbol de Navidad finamente decorado en su totalidad por Tiffany & Co. adornado con 800 esferas y más de 300 ornamentos de cristal.

Todo ello, agregó, reflejará la elegancia, el diseño innovador, la artesanía fina y la excelencia creativa representativa de la firma en un emblemático espacio de The Ritz-Carlton Cancún que se distingue por la unión familiar y el espíritu festivo.

También señaló que, como parte de las múltiples experiencias ofrecerá, los huéspedes tendrán la oportunidad de “sumergirse en el mundo Tiffany & Co. y visitar la única Suite Tiffany en México del 03 al 05 de diciembre”.

Se trata, prosiguió, de un espacio íntimo y exclusivo que permitirá a los visitantes conocer y adquirir piezas icónicas de la casa de lujo.

Entre ellas, figuran joyas diseñadas por Jean Schlumberger o Elsa Peretti, hasta las colecciones más relevantes como Tiffany Victoria, HardWear y por supuesto, Tiffany T.

Así mismo, durante su estancia los huéspedes podrán reservar y disfrutar de una Villa en la playa, frente al Mar Caribe, donde un servicio personalizado de concierge servirá y atenderá sus necesidades.

Además Tiffany & Co. “los esperará con una sorpresa que hará que tengan una experiencia memorable durante las fiestas decembrinas”.