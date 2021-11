Aquí en Quintana Roo y a nivel nacional, apoyaré al ganador de las encuestas que haga el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), sea hombre o mujer, porque soy un convencido de que se debe consultar al pueblo, que no es tonto, manifestó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si a mí me tocara participar, diría: Voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir: pero también para lo nacional, cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, sólo con mi voto, porque no puedo beneficiar a ninguno con recursos”, aclaró.

Aunque en un principio dijo que no hablaría de eso, en su conferencia de prensa “mañanera” que en esta ocasión ofreció desde Cancún antes de viajar a Washington para participar en la “Cumbre de Líderes de América del Norte, con el mandatario estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló sobre la decisión del funcionario federal, Rafael Marín Mollinedo, de no registrarse entre los aspirantes la candidatura de Morena para 2022.

Sin embargo, a otra pregunta de un comunicador local, expresó que no registrarse, fue una buena decisión la que tomó Rafael Marín Mollinedo.

En la sesión de preguntas y respuestas, consideró que hay mujeres y hombres con convicciones que pueden representar a todos los partidos en Quintana Roo, pero que ya no hablaría más porque se trata de un proceso “que va a seguir su curso”.

Reiteró que apoya las encuestas porque es un buen método, como una consulta, se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio, no es tonto”, reiteró.

En ese sentido, dijo que precisamente la guerra sucia que se desata en los diferentes ámbitos es un mecanismo con el que se quiere seguir engañando a la gente y que por eso precisamente se desanima la participación en las consultas.

“La gente sabe quién es quién. También por eso no funciona, lo de la guerra sucia. Les recomendaría a quienes las promueven que no lo hagan, porque no les rinde”, agregó.

“Ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia, no les ayuda, pero lo peor es que los mancha, no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral, el que se vale de esas maniobras, el que hace politiquería, pues no es gente buena para el servicio público, además, la gente lo sabe. No hay que menospreciar al pueblo”, concluyó.