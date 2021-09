Cancún, 15 de septiembre.- La presidenta municipal actual y reelecta de Benito Juárez, Mara Lezama, asegura que en este primer periodo de tres años, que esta a días de concluir, puso los cimientos de un gobierno diferente donde se atendieron las problemáticas administrativas y sociales que nunca se habían atendido.

La alcaldesa expresó, “llegamos a un municipio donde no había orden, no había reglamentos, no había un refugio temporal para mujeres violentadas ni una casa para el adulto mayor, no se tomaba en cuenta la opinión de la gente para hacer las obras, tampoco se había luchado por la certeza jurídica de la tierra y había una corrupción rampante en toda la tramitología del gobierno a la que se le ha cerrado el paso con la digitalización. Todos estos pasos han servido para poner los cimientos de un gobierno diferente”.

A unos días de presentar su tercer informe de gobierno, Mara Lezama reconoció que ha cometido “errores humanos” y que su trabajo ha sido duramente cuestionado, lo que le ha servido para mejorar día con día, soy una firme creyente de que nadie es un sabelotodo y de que todo es perfectible. Hay cosas que se hacen bien y hay cosas que son mejorables”.

Así mismo, manifestó que su gobierno ha trabajado en congruencia de la Cuarta Transformación, la prioridad ha sido combatir la corrupción en la administración municipal donde había resistencia de mejorar las formas como la digitalización de los trámites, pues allí se hacían los “cochupos”.

“Cualquiera se preguntaba por qué el destino turístico más importante de Latinoamérica no está digitalizado, pues porque ahí estaba el cochupo, no hay mucho que entenderle, ahí estaba anclada la corrupción y migrar a una era digital fue muy complicado, pero hoy es parte de este gran legado de hacer las cosas diferentes”, dice.

A la edil se le cuestionó el por qué no se han escuchado de casos de combate a la corrupción en el municipio, a lo que aseveró que cada instancia hace lo propio. El gobierno municipal se encarga de poner las denuncias con la autoridad correspondiente, “pero no las hacemos públicas para evitar que se entorpezcan las investigaciones y evitar que exista corrupción en algún proceso”, agregó.

La alcaldesa cita la denuncia promovida contra el despojo de casas de interés social que se puso en práctica desde la administración pasada bajo el pretexto de que no habían pagado el impuesto predial, situación que ya ha sido denuncia ante la Fiscalía.

“Nos dimos cuenta por qué los mismos afectados vinieron a denunciar que estaban perdiendo sus casas, de inmediato dimos parte a las autoridades, nos movimos para impedir que se consumara el despojo a gentes de bajos recursos”.

Al respecto, se pudieron recuperar 150 casa que ya estaba en el proceso de trámites antes el Registro Público de la Propiedad.

“Estoy segura que se van a fincar responsabilidades, se van a poder girar las órdenes de aprehensión en torno a este mal que le hicieron a tantos seres humanos… Un caso de corrupción que pasó de ser algo muy malo a algo que ya se veía normal y se dejaba pasar”, dijo la alcaldesa.

Como parte de su campaña para la reelección, Mara Lezama se comprometió a pavimentar y modernizar el bulevar Luis Donaldo Colosio, la arteria principal para entrar a Cancún, igualmente el Malecón Tajamar, obras que asegura no quedarán inconclusas en caso de que su partido la designe a principios del próximo año como candidata a la gubernatura.

“La decisión se tomará en su momento por las instancias correspondientes, pero eso no me quita el sueño, yo estoy enfocada a la función para la cual me reeligieron los ciudadanos de Benito Juárez por otro periodo de tres años y en cumplirles lo que les prometí. Todavía no sé cuál será la decisión de mi partido, pero en el probable caso de que así fuera, las obras quedarán blindadas en el presupuesto y el tiempo que no descansaré para que los proyectos se aceleren porque a la población le urgen”.

Entre las principales medidas que ejecutará cuando rinda protesta para su segundo periodo, la alcaldesa benitojuarense adelantó que habrá ajustes necesarios de personal en su gabinete a partir de dos aspectos fundamentales la actitud y la aptitud de las personas.

“La actitud es que tengan este objetivo claro de combate a la corrupción, de trabajar con transparencia y sobre todo el poner en la prioridad de lo público a los seres humanos, en eso vamos a poner énfasis. Y la aptitud es fundamental, buscaremos gente experta. Buscaremos a los mejores hombres y a las mejores mujeres, porque ese ya es un compromiso que desde ahora adelanto, en el gabinete habrá equidad de género”.

La alcaldesa dice que en Cancún no hay descanso, se trabaja las 24 horas y los servidores públicos deben responder a esas necesidades. “Quien no me aguante el ritmo y no me siga el paso, porque yo trabajo sábados y domingos, pues simplemente no encajará en el gabinete”, concluyó.