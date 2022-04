Cancún, 5 de abril 2022.- Desde Cancún, “cuna de la Cuarta Transformación”, Mara Lezama Espinoza, candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, refrendó su compromiso de desterrar a los gobiernos corruptos bajo la máxima de primero los pobres.

Asimismo, dijo que los cancunenses ya vencieron a la mafia de la corrupción y le demostraron que jamás podrá contra el pueblo unido, que enfrentará y desterrará a quienes gobiernan desde la prepotencia y el desprecio, para recomponer el rumbo de la historia.

La abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Fuerza por México (FxM) explicó que a la transformación, que comenzó en 2018, “nadie la detiene porque llegó para quedarse” y así se ratificará el próximo 5 de junio”.

“Ya demostramos que se puede vencer a la mafia de la corrupción, ahora lo haremos en cada rincón del Estado. La transformación se consolidará en Quintana Roo, le duela a quien le duela”, expresó.

En su mensaje durante el evento, realizado en la unidad deportiva “José María Morelos” de Cancún, Lezama Espinoza se comprometió a desterrar las prácticas de la corrupción.

“Nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre”, expresó ante miles de seguidores que asistieron a su acto de arranque de campaña en el domo ubicado a un costado del campo de béisbol “Toro Valenzuela” de esta ciudad.

También indicó que la historia de Quintana Roo es un estado con zonas de prosperidad, pero con amplios sectores de pobreza, marginación y falta de oportunidades.

Recordó que su gobierno solucionó el tema de la basura, que estaba secuestrada por intereses obscuros y, con responsabilidad administrativa y financiera, liberó recursos que se destinaban al pago de la deuda, rescató espacios públicos que estaban en manos de la delincuencia y abrió comedores para la gente más necesitada.

¡Nunca más un gobierno de unos pocos que toman decisiones a espaldas de la gente! ¡Nunca más una sociedad oprimida por la corrupción y la apatía de sus gobernantes! ¡Vamos a cambiar de raíz la forma de hacer política y de gobernar!, exclamó.

Luego de recordar que lleva 30 años defendiendo a los que menos tienen, a la gente humilde, dijo que su incursión en la política, que debe ser una herramienta para hacer el bien, fue en respuesta a una invitación del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, “quien llegó a reivindicar la política como servicio público, con una toma decisiones para el bien de todos y no de unos cuantos y bajo los principios innegociables de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Por último, aseguró que asumió un compromiso con el Presidente Andrés López Obrador, “porque cree en los principios de la Cuarta Transformación, porque sabe que se puede gobernar con honestidad y austeridad, porque cree en la justicia social y la igualdad de oportunidades, en el combate a la corrupción, en el combate a las causas y los orígenes de la violencia y en la igualdad sustantiva entre hombre y mujeres”.

Al evento asistieron los diputados federales Yeidkol Polenvsky, Anahí González y Alberto Batún; Marybel Villegas Canché, senadora con licencia y coordinadora general de la campaña; Humberto Aldana, delegado estatal de Morena, Omar Terrazas, esposo de la candidata y sus hijos Dani, Omi y Marita. (Infoqroo)