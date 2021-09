Cancún, 1 de septiembre.- La presidenta municipal Mara Lezama Espinosa manifestó que Cancún merece ser una ciudad limpia, de primer mundo, y es por ello que exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y no entregar basura a cualquier vehículo que no sea los oficiales, pues esos desperdicios no acaban en el relleno sanitario.

“No necesariamente se hace mediante camiones, pues hay la costumbre que con cualquier vehículo se ofrece llevar la basura a cambio de algo de dinero, pero lo malo es que todos esos desperdicios acaban regados en lugares públicos, y generan un mayor problema de contaminación”, expresó.

“Hemos localizado gran cantidad de basura en humedales, camellones, cenotes, entre otros lugares. Ahí por la avenida Huayakan, en el arco vial, se ha detectado que ni se detienen al arrojar donde sea las bolsas con los desperdicios”, abundó.

De hecho, señaló que en la limpieza de cenotes han encontrado de todo, con el consiguiente daño ambiental que se ocasiona.

Lezama Espinosa señaló que Red Ambiental, empresa que tiene a su cargo la recoja de basura, añadió a su flotilla 14 camiones más para que el servicio sea más eficiente, además de que son unidades especiales, ya que no permiten el derrame de lixiviados.

También invitó a las familias a que separen la basura entre orgánica, inorgánica y los que puedan ser reciclados. Puede ser una tarea instructiva sobre todo para los más pequeños para que comiencen a hacer conciencia de la importancia que tiene esta labor.

“Toda la basura que se lleva al relleno sanitario y que pudiera ser reutilizada ayudará a que tengamos un mejor medio ambiente. Los invitamos a separarlas, como contribución a que en Cancún no se cobra por este servicio”, agregó. (Infoqroo)