Cancún, 4 de abril 2022.- Mara Lezama Espinosa, candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que entre los objetivos de su gobierno está acortar la enorme brecha de desigualdad económica, impulsar la diversificación económica y acabar con la corrupción mediante un trabajo honesto y cercano a la ciudadanía.

Un día después de haber arrancado la campaña en Chetumal, recordó que fue una jornada de mucha calidez humana, en la que sintió el acompañamiento de la gente que llegó de varios municipios.

Al hablar de su persona, dijo que es una madre de familia que práctica lo que en su momento le decía su mamá antes de darle la bendición para dormir, “has el bien, aunque nadie lo noté y sin esperar nada a cambio”.

Entrevistada por Radio Fórmula, expresó ser afortunada de contar con una familia unida, en la que le inculcaron los buenos valores, e insistió en que es una mujer que lucha por los que menos tienen.

Tras reiterar que la respalda el trabajo honesto, señaló que tiene la convicción de no mentir, robar y traicionar al pueblo, y cuando eso siempre se practica no hay objetivo que no se logre por difícil que sea.

Mara Lezama ofreció lograr mayor integración entre el sur y norte del Estado, a través de mejores políticas de sustentabilidad, pues de una u otra manera los quintanarroenses viven de las bellezas naturales por lo que es necesario cuidar el medio ambiente.

También añadió que como gobierno habrá que hacer muchas gestiones para procurar dar lo que necesitan todas esas personas que se esfuerzan a diario con su trabajo en el campo para sacar adelante a sus familias.

Asimismo, señaló la necesidad de diversificar la industria en busca de lograr mayor desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad.

Mara Lezama recalcó que con ella no hay pactos en lo oscuro y en su diagnóstico de la labor de la administración estatal mencionó que es el que todos conocen, que saben que existe.

“Quintana Roo ha padecido por la corrupción, que genera desigualdades que remarcan la marginación por falta de oportunidades. En esta pandemia se acrecentó más”, indicó.

La candidata mencionó que, por muchos años, se evidenciaron los favores a políticos y funcionarios olvidándose garantizar al pueblo mejor seguridad, salud, educación y justicia.

“Hay mucha pobreza y desigualdad por el que habrá que trabajar mucho para acabar con ese lastre”, enfatizó.