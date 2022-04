Chetumal, 14 de abril 2022.- Al continuar actividades en la ciudad capital, la candidata de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Mara Lezama Espinoza, sostuvo que el gobierno debe combatir la corrupción y velar por la igualdad de oportunidades para todos.

Asimismo, afirmó que para que la capital del Estado recupere su brillo, necesario porque ahí despachan los tres Poderes, se promoverán sus bellezas y atractivos y se generarán empleos dignos y bien remunerados

Lezama Espinoza dijo hoy que está convencida de que el gobierno debe garantizar una vida digna, combatir la corrupción y velar por la igualdad de oportunidades para todos, lo que sólo se puede lograr con la Cuarta Transformación, que es el lado correcto de la historia, en el que no se miente, no se roba y no se traiciona al pueblo.

En su segundo día de actividades en la ciudad, esta tarde encabezó una caminata en la colonia Solidaridad, donde dijo que Chetumal es un lugar extraordinario que debe recuperar su brillo, y por eso se promoverán sus bellezas y atractivos e inversiones para recuperar empleos y generar nuevos, dignos y bien remunerados, incluso para los jóvenes recién egresaros de las universidades.

Luego de comentar que en cada colonia y comunidad visitada en el Sur se percibe la esperanza de un cambio verdadero, la abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, quien en la caminata estuvo acompañada por más de 500 militantes y simpatizantes, aseguró que habrá inversión para fortalecer al campo y se estudiarán propuestas para crear un rastro TIF y un centro de distribución de los productos agropecuarios que consume la zona norte, para vender directamente.

Lezama Espinoza fue recibida en la colonia Solidaridad con porras, cantos, consignas de apoyo, carteles y mantas con mensajes de respaldo.

En su mensaje, subrayó que viene a hablar con el pueblo, a conocer los flagelos de hombres, mujeres, jóvenes y niños y decirles que hará un gobierno de la 4T bajo los preceptos del Presidente. Los conservadores no quieren que lo logremos, pero “el pueblo unido jamás será vencido”, expresó. (Infoqroo)