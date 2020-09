Cancún, 11 de septiembre.— La fundadora de la Asociación Civil Libertad y Responsabilidad Democrática, también conocida como México Libre, Margarita Zavala, descalificó al Instituto Nacional Electoral (INE) por falta de voluntad y por actuar de mala fe al negarle el registro como partido político y espera que la controversia se resuelva en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El asunto, dijo, es que el INE cambió las reglas en plena sesión, con el argumento de que si bien podría aceptarse que el 20 por ciento de los recursos donados no estuvieran debidamente identificados, ahora el requisito sería de sólo 5 por ciento.

Además, continuó, había aceptado el uso de la aplicación Clip, “que es una transferencia electrónica bancaria y, por tanto, transparente y rastreable, pero se opuso a que México Libre la aplicara.

El INE no quiso, no pudo, se le olvidó, no le dio la gana ir a hablar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pese a que le dimos información de cada donante, copia de la credencial de elector, una carta bajo protesta a decir verdad de que eran donantes, el domicilio, Registro Federal de Causantes, teléfono celular por si quería llamar el INE para confirmar algo y también les dimos el baucher para identificar al donante, aseveró.

En entrevista para el noticiero matutino de Radio Fórmula, insistió en que, a pesar de que la actuación del INE fue “tan indignante y frustrante, el derecho nos da la razón, nos asiste completamente”.

De repente el Poder Ejecutivo se asustó y amenazó. Lo lamento porque las instituciones funcionan en la medida de la valentía de las personas y creo que fueron poco valientes; si alguna duda me quedaba, al día siguiente salió con un video de López Obrador, fuera de toda proporción, de toda dignidad del cargo, mofándose, burlándose, confesó que presionó al INE, expresó.

También dijo que hubo mala fe contra México Libre, pero quienes actuaron así se equivocaron porque esa mala fe tuvo consecuencias para la democracia del país”.

Finalmente, dijo que confía en que el problema se resuelva ante el TEPJF, porque “la tiene fácil, en el sentido del derecho, y es un gran momento para el país de decir que existe y es independiente”. (Infoqroo)