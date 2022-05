En entrevista, la oficial con antigüedad de 18 años, explica que sirve a la ciudadanía con gran compromiso, guiada por los valores que sus padres le otorgaron y que la ayudan a desempeñarse con entusiasmo y empatía hacía los ciudadanos.

Agrega que su mayor motivación para salir diariamente a las calles son sus dos hijos, quienes se sienten muy orgullosos del trabajo que realiza, que desde pequeños le brindaron todo su apoyo a pesar de que muchas de las veces no le era posible llegar temprano para estar con ellos, pero esperaban verla al día siguiente para demostrarle todo el amor que le tenían.

“A veces llegaba a casa y me sentía triste de no pasar mucho tiempo con mis hijos, pero el poder escucharlos presumirles, decir -Mi mamá es Policía- o mirarlos mientras se ponían mi uniforme, me llenaba de alegría y me daba las fuerzas para seguir demostrándoles que mi trabajo lo realizaba con todo mi esfuerzo”, agrega.