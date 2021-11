CANCÚN, 29 de noviembre. – Rafael Marín Mollinedo, director general del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, reiteró una vez más que no busca ser candidato de Morena al gobierno de Quintana Roo.

“Yo ya manifesté. No estoy buscando la candidatura, tengo que terminar este proyecto (el tren del itsmo de Tehuantepec) que es muy importante para el país, no nada más para un estado y me voy a mantener en mi posición”, dijo ante reporteros al acudir la mañana de hoy a una reunión con empresarios para hablar de las bondades del plan de inversión federal del que es responsable.

Sin embargo, a pesar de su reiterada negativa, en redes sociales grupos afines a él lo promueven como candidato “de unidad”.

Hoy también realizó declaraciones al respecto el delegado Luis Fernando Salazar, quien aseguró que el propio Marín Mollinedo le comunicó al líder nacional de Morena Mario Delgado Carrillo que no buscará la candidatura.

Cabe recordar que aunque el plazo para registrarse como aspirante de Morena ya concluyó, la convocatoria tiene varias “ventanas” que permitirían la participación de última hora de cualquier otro personaje.

“No habrá sorpresas en el proceso de designación”, sostuvo Salazar.

“Yo me dije a mí mismo: no vuelvas a hablar del proceso electoral de Quintana Roo y les voy a pedir que me disculpen, pero no quiero tocar ese tema, porque yo no voy”, enfatizó.

“No estoy haciendo ninguna campaña, ni precampaña, nunca he andado en precampaña”, enfatizó.

Dijo que acudió a la reunión organizada hoy por la Coparmex a invitación de cámaras empresariales. El 15 de noviembre pasado estuvo en un desayuno con afiliados al Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.

El también ex delegado estatal de Morena dijo que para él es importante que la ciudadanía conozca el programa y su impacto, por ello la semana pasada estuvo en Michoacán, Ciudad de México y Estados Unidos.