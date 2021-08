Cancún, 28 de agosto.- Unos 30 metros cuadrados de playa fueron rellenados con cascajo, a un costado de la marina Marazul en Punta Sam, en la Zona Continental de Isla Mujeres. Para explicar esta situación o intentar ocultar los hechos, el personal dice que son escombros que dejó el paso del huracán Grace.

En el lugar ya existía una rampa de aproximadamente cinco metros de ancho, pero desde junio se comenzaron los trabajos de ampliación, según denunciaron vecinos de Punta Sam.

Se introdujo piedra grande y sascab para acondicionar el sitio que forma parte de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), es decir, no es propiedad privada. Este material modifica las condiciones naturales de la playa, que además ya tiene graves problemas de erosión.

A un costado se observa una cantidad importante de sascab no aplanada, junto con pedacería de madera e incluso una llanta. El personal aseguró que eso lo acarreó el huracán “Grace”, que pasó por las costas caribeñas hace una semana. No obstante, se ve amontonado y en la playa que está a un costado se observan condiciones naturales.

Asimismo, el personal de marina Marazul aseguró que cuentan con permisos de la Secretaría de Marina, para los cuales se pagó dinero, sin abundar qué tipo de trámite se hizo.

El Artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), indica que todas las obras y actividades que se desarrollen en ambientes costeros necesitan autorización en materia de Impacto Ambiental, misma que debe ser autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Para ello, se debe elaborar una Manifestación de Impacto Ambiental, que consiste en un estudio técnico-científico que indica los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medio ambiente, y señala las medidas preventivas que podrían minimizar dichos efectos negativos producidos por la ejecución de las obras o actividades.

El personal de la marina afirmó que la colocación de piedras y una trabe de cemento, ayudan a que la playa no se erosione, como ocurre a un costado. Sin embargo, la construcción de esta rampa no dejó espacio de playa: toda fue cubierta; por lo que en todo caso funciona para que la fuerza del oleaje no deslave la propia construcción.

La rampa original está hecha con concreto, pero se desconoce si la ampliación también será cubierta con este material.

Al tratarse de una zona federal, los concesionarios tienen prohibido restringir el paso a los ciudadanos. No obstante, el personal aseguró que como se paga una concesión, no permiten que nadie acceda al mar “porque luego se ponen a tomar” o pueden robar en las instalaciones de la marina.