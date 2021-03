Cancún.-El candidato de la alianza “Vamos por Cancún”, Jesús Pool Moo, desayunó esta mañana con el priista Mario Castro Basto, quien le manifestó su respaldo y total apoyo, al manifestar que se suma a su proyecto por ser una persona con una trayectoria limpia y amplia experiencia.

Abordado por reporteros en conocido restaurante del centro de la ciudad, Mario Castro, quien por momentos sonó como posible pudo ser el candidato del PRI a la presidencia municipal de Benito Juárez, manifestó que Cancún necesita gente con una historia que contar, no con una historia que esconder.

“Me unen 25 años de amistad con Chucho Pool y me sumo como un soldado donde la sirva a mi amigo” externó Castro Basto quien también tiene una amplia trayectoria en el PRI, y que ahora se suma al proyecto de Jesús Pool Móo, quien en las pasadas elecciones del 2018 para diputado federal obtuvo la victoria con más de 112 mil votos.

Chucho Pool también derrotó ya en una ocasión al ex presidente Gregorio Sánchez, cuando contendieron por una diputación local y es un político con amplia trayectoria que ha comenzado a recibir apoyo y adhesiones de todo tipo, como ya lo hicieron el panista ex vocero del gobernador y aspirante a la presidencia Carlos Orvañanos y el empresario Eloy Peniche ex presidente de la Coparmex

De esta forma, el candidato de suma apoyos y se fortalece rumbo a la campaña que inicia el próximo 19 de abril, ayer presentó su planilla de regidores, donde afirmo que esta quedó integrada por personas con arraigo a esta tierra que los ha visto crecer, gente honesta y transparente para poder tocar cada puerta en busca de un voto.