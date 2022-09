Cancún, 21 de septiembre 2022.- La senadora Mayuli Martínez Simón dijo que la decisión de Raúl Paz Alonso de dejar al PAN para sumarse a Morena es algo personal, que respeta, pero no aprueba, y criticó todos los medios que están empleando los morenistas para recobrar la mayoría y manejar a su antojo ese poder con políticas fallidas, como la seguridad del país.

Precisamente para hoy en el Senado se ventilará la propuesta de reforma legal para que la Guardia Nacional pase a control de la Secretaría de la Defensa Nacional y para ello se necesita dos terceras partes de los votos, lo cual Morena y sus aliados no tienen. Sin embargo, advirtió que hay intereses de trasfondo como el hecho de que la iniciativa venga de una priista.

Entrevistada por Radio Fórmula de presuntas amenazas y ofrecimientos de dinero, entre otras estrategias a ciertos senadores para hacer que la oposición cambie su voto, lamentó que Morena recurra a ello, pues cuando era oposición todo lo que criticaba lo repite y peor.

“Ahí están las estadísticas de las acciones antidrogas de los primeros tres años de los últimos tres sexenios. En el actual los resultados son menos, en aseguramiento de cocaína con Felipe Calderón fueron 54,400, con Andrés Manuel, 6,000; en anfetaminas, con Calderón, 8,500 kilogramos y ahora, 1,400 y eso que tienen casi el triple de elementos de fuerzas armadas en las calles”, señaló.

“Cuando gobernó Calderón y Peña Nieto decían no a la militarización, que los militares deben estar en los cuarteles, no en las calles, pero ahora contraviniendo la Constitución buscan seguir una estrategia fallida. Es lamentable que lleguen a las amenazas o compra. En mi caso no he recibido nada de esto, pues me conocen, saben de mis convicciones y de lo que creo”, añadió.

También pidió acabar con los discursos engañosos, pues ahí están las estadísticas, y subrayó que la Guardia Nacional no debe ser coordinada por las fuerzas armadas.

“La Guardia Nacional o policía federal como se le llamaba antes debe ser coordinada por autoridades civiles, al menos eso lo vemos en los países democráticos y no en las naciones autoritarias como Venezuela”, enfatizó.

Mayuli Martínez añadió que más allá de llenar las calles con militares lo que el gobierno Federal debería de hacer es trabajar en estrategias que permitan buscar una solución de fondo al grave problema de la inseguridad que creció en el país en esta administración de López Obrador. (Infoqroo)