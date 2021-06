Cancún, 22 de Junio.- “Siempre ha sido un equipo protagonista, una razón que me motivó para venir a Cancún”, consignó Michael Pérez, uno de los cinco refuerzos por ahora de Cancún FC para el próximo Torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX: “Fue muy bonito, algo que ya esperaba con el grupo y el cuerpo técnico de Cancún FC, muy agradecido por la oportunidad que me dan”, reconoció el multicampeón con las Chivas Rayadas del Guadalajara.

En su currículum presume un título de Liga MX, dos de Copa, Campeón de Campeones y Campeón de CONCACAF, respectivamente. El mediocampista de 28 años de edad, procedente del Tapatío, filial del ‘Rebaño Sagrado’ en la Liga de Expansión, señaló que su nueva casa, el estadio ‘Andrés Quintana Roo’, lo conoce a la perfección, gracias a su aventura con los rojiblancos: “Ya tuve la oportunidad de jugar aquí contra Inter Playa y Atlante. Me da alegría poder venir y aportar mi granito de arena con el grupo, ya que también cuenta con muy buenos jugadores. Tengo muy poco tiempo en Cancún, pero sin duda, es un gran plantel. No había tenido la oportunidad de tratar a Federico, hasta ahora que charlé con él. Es una buena persona. Me han tratado muy bien, desde mi llegada”, consignó el flamante refuerzo.

Michael también enfrentó a ‘La Ola Futbolera’ en la misma Liga de Expansión, en los dos últimos certámenes, con Tapatío.

Cancún FC le desea el mayor de los éxitos en su nueva aventura, en el ‘paraíso’. ¡Bienvenido!

COMPLEMENTOS INFORMATIVOS

Michael Pérez

Mediocampista de Cancún FC

5 títulos conquistó con las Chivas Rayadas del Guadalajara

158 mil fans lo siguen en redes sociales, en específico, en Instagram

Dirección de Comunicación y Prensa Cancún FC.