Cancún, 22 de abril de 2022.- La candidata de la Coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, Mildred Ávila Vera y su suplente Jissel Castro, celebraron el Día de la Tierra de la mejor manera posible, caminando junto a su gente, en sus propias raíces.

La aspirante de Morena, PT, Verde Ecologista y Fuera por México, inició su cuarto día de campaña en busca del sufragio, recorriendo la Región 91, reencontrándose con viejos y nuevos amigos con los que recordó haber coincidido en su larga trayectoria de lucha social y con quienes renovó votos de amistad y agradeció su invaluable aporte.

Asimismo, Ávila Vera fue puntual al reconocer que “la inseguridad sigue siendo el tema más recurrente entre los benitojuarences”, por lo que dijo que en caso de ganar, “tendrán que revisar cómo están los presupuestos para fortalecer el resguardo a la ciudadanía, a las mujeres, donde Cancún y otros municipios han tenido llamados de alerta de género y que a pesar de que se han hecho en varias ocasiones no se ha dado la atención requerida”.

Señaló la importancia de tener un gobierno que interceda para todo Quintana Roo, un gobierno que pueda llevar la esperanza y la transformación a todos los sectores, “necesitamos trabajar mucho más a favor de la ciudadanía”.

En cuanto a sus propuestas dijo que tiene un tema pendiente, que es el de la educación, “todos sabemos que se eliminó la mal llamada reforma educativa, se construyó la Ley General de Educación, se hicieron muchos cambios en la Constitución, y en Quintana Roo tenemos pendiente armonizar la Ley General de Educación, en muchos estados ya se hizo, sin embargo, aquí ha habido obstáculos, pues no se ha avanzado en ese sentido”.

Comentó la importancia de apuntalar los presupuestos para fortalecer temas fundamentales que tienen que ver con salud, educación, seguridad, proyectos de desarrollo y que serán impulsados desde le toque estar para apoyar a su gente y espera ser elegida con el voto de la ciudadanía.

Finalmente dejó un mensaje a los benitojuarences, pero sobre todo para los del Distrito 05, “los invitamos a que se sumen a la transformación y esperanza por Quintana Roo, que caminen con nosotros, que compartan con sus vecinos y vecinas, es importante la participación democrática, muchas veces los ciudadanos nos quejamos de lo que no funciona, de lo que no se hace, y dejamos de participar, también el que no participa por omisión, está validando lo que se está haciendo”, asimismo agradeció a su compañera de fórmula Jissel Castro y recordó que son fieles a los principios de su partido: “No robar, no mentir y no traicionar”, aseveró contundente la candidata de Morena al Distrito 05, Mildred Ávila Vera.