Cancún, 31 de agosto.- Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, dijo que el regreso presencial a clases se da con muchas interrogantes ante la falta de una estrategia real de la Federación, que de entrada ni siquiera asigna recursos para atender las necesidades básicas de los planteles.

Recordó que desde hace meses promovieron este regreso presencial con tres especificaciones prioritarias, como un protocolo de bioseguridad y diagnóstico de los planteles; atención socioemocional a los niños, y una evaluación real de diagnostica, acompañada de una regulación, pues de repente a los niños les van a pedir multiplicar y dividir cuando apenas aprendían a sumar.

Lamentó la postura de las propias autoridades federales que le dejaron toda la responsabilidad a las propias escuelas y gobiernos locales, cuando lo mínimo que pudieron hacer es destinar recursos para el rescate de las escuelas.

“No puede ser posible que la propia Delfina Gómez, secretaria de Educación, no sepa ni siquiera cuantas escuelas necesitan atención. Así no se puede planear una estrategia para su recuperación”, indicó.

Entrevistada por Origen, expresó que están muy preocupados, que todo se hizo a la carrera, mal hecho, que no hay planes para vacunar a los niños, y una estrategia que sea de acuerdo a cada entidad, pues no todas pueden responder de igual manera ante la covid-19.

“Es evidente la falta de liderazgo nacional, y nos preocupa que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador diga que cómo a él le dio COVID y no le pasó nada, ni a sus hijos, no hay porque preocuparse cuando la sala de emergencia del Hospital Nacional de Pediatría está saturada”, enfatizó.

También de que las vacunas son un negocio de las farmacéuticas y por lo tanto no se los hará, de modo que no hay vacunas para los niños.

“Hay una carga muy compleja para los maestros y los padres de familia. Es una vergüenza que no se dio recursos y sí en cambio, pide que ellos hagan todo como les sea posible. Estamos viendo que la educación no es un tema de prioridad, además de que como los menores de edad no votan, no les importa”, concluyó. (Infoqroo)