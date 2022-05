Cancún, 2 de Mayo 2022.- Su juventud le permite a Carlos Iván Lara Silveira ver el presente y el futuro con optimismo y lo sitúa dispuesto a trabajar para hacer que más jóvenes puedan tener oportunidades que les permitan construir sus sueños.

“Necesitamos más niños en las canchas que en las calles”, es una de las frases guías del candidato a diputado de Movimiento Ciudadano al Distrito III, quien ha sido testigo de la experiencia de quienes se ven obligados por las circunstancias y las malas condiciones de vida a delinquir para poder sobrevivir en el principal destino turístico de playa de América.

En particular, conoce las condiciones de la juventud en Villas Otoch, un lugar que se ve afectado al ser una zona irregular y carecer de condiciones que permitan tener una vida estable y cómoda para poder crecer.

“Yo fui deportista y eso me ayudó mucho, no me metí en drogas, no permití que me tentaran con formas de hacer “dinero fácil”, mis papás me enseñaron que el trabajo y el esfuerzo son suficientes para poder construir un presente y, más adelante, un futuro en familia”.

“Charly Silveira”, como también es conocido, sabe que es importante trabajar el cuerpo para tener bien el alma y fortalecer el espíritu, y por ello, dijo: “Hay que utilizar todo lo que tenemos a la mano para mantenernos bien y poder contribuir con el desarrollo del estado”.

El cancunense dijo sentirse contento de recibir la oportunidad de ser candidato a diputado local de Movimiento Ciudadano por el distrito III para poder compartir su visión de la vida y hacer lo posible para encontrar la forma en que los jóvenes tengan una vida de provecho, que encuentren el camino para integrar una familia sana, una sociedad próspera.

“El futuro es naranja, estoy seguro, porque somos ciudadanos que conocemos las necesidades de nuestra ciudad y nuestro estado, vivimos aquí, nuestros amigos están aquí, nuestras familias y entre todos podemos construir una ciudad mucho mejor”, destacó. (Infoqroo)