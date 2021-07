Chetumal, Quintana Roo.- Seremos una oposición cercana a la gente, propositiva, vigilante de los recursos del pueblo. Necesitamos un gobierno con rostro humano, para lograr un municipio seguro y con un mejor desarrollo económico, afirmó el diputado Federal, Chucho Pool, durante una conferencia de prensa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presidida por su dirigente estatal, Leobardo Rojas.

En presencia de militantes del PRD, el diputado Federal y regidor electo del municipio de Benito Juárez, Chucho Pool, dijo que al momento de asumir la regiduría siempre trabajará para que el municipio sea honesto y transparente, para ello solicitará la revisión de cuentas del municipio.

-La gente necesita un municipio seguro, por lo que apoyaremos todos los programas que ayuden a lograrlo, pero por el contrario no lo haremos con acciones que vayan en detrimento de la población. Trabajaremos para mejorar el desarrollo económico, el fomento del empleo y que sea respetuoso con la ecología, -resaltó el diputado Federal.

Resaltó que asumirá la regiduría con total responsabilidad para dar respuesta a la población a través del trabajo. “Siempre he trabajado en favor de la ciudadanía a través de todos los cargos que he ocupado. He sido fiel a mis principios y valores en bien de Quintana Roo”.

Al respecto, Leobardo Rojas afirmó que hoy el PRD se mantiene con una base firme, al obtener el 3.95 por ciento de aceptación por parte de la ciudadanía en las pasadas elecciones en las presidencias municipales.

“Estamos con toda la fuerza del partido y vamos a hacer un proceso de análisis por cada uno de los municipios y continuar trabajando con la recuperación de las clases sociales. Hoy en el PRD estamos con el mejor de los ánimos”, añadió.

Dijo que solicitaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Sala Xalapa, pueda resolver favorablemente el caso del municipio Benito Juárez por las irregularidades que se registraron en el proceso electoral pasado.

-El PRD tendrá 11 regidores en los municipios de Quintana Roo y comenzaremos con el trabajo de acercarnos a las causas sociales para contribuir con el desarrollo de nuestro estado y beneficio para la gente, destacó el líder estatal de ese partido.

Por su parte, el diputado Federal, Chucho Pool dio a conocer que el día 16 del presente durante el periodo extraordinario Legislativo, abordará dos casos importantes: el desafuero del diputado Saúl Huerta Corona del Grupo Parlamentario de (MORENA) a quien su propio grupo quiere que termine le legislatura sin que se le finque responsabilidad por el delito penal de violación, pues hay una carpeta de investigación abierta.

El otro caso es del también diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez a quien también están solapando y tiene carpetas de investigación abiertas por enriquecimiento ilícito. Esto es muestra de que Morena y el PT ocultan y solapan malas acciones.

De igual forma en la conferencia se refirió a la represión cometida por el Ayuntamiento de Benito Juárez a los trabajadores de recolección de basura la semana pasada.

“Vamos a ir a la Comisión de Derechos Humanos la siguiente semana para darle seguimiento a este caso, pues es una tremenda falta de operación política y atención por parte del Gobierno Municipal, pues debió formarse una comisión para atender y hablar con los trabajadores con el fin de llegar a un acuerdo. Nunca las armas serán la opción para el pueblo. La agresión genera más agresión”, puntualizó.

Dijo que tocaría este tema en la Cámara de Diputados en los siguientes días para que el gobierno federal y el poder legislativo tomen cartas en el asunto.

Al finalizar la conferencia el presidente Estatal del PRD, Leobardo Rojas dijo que la lucha sigue y la fuerza que hoy tiene el PRD va a ser fundamental para el proceso electoral 2022.