Cancún, 22 de julio 2022.- Un niño, de ocho años de edad, sufrió una descarga eléctrica en la alberca del parque temático y de atracciones Ventura Park, ubicado en el kilómetro 21 del boulevard Kukulcán, y presuntamente, los encargados del sitio no solicitaron una ambulancia para evitar que las autoridades se enteren y los multen.

La madre del pequeño fue quien llamó a una ambulancia privada al ver que los encargados no hacían nada.

De acuerdo con la señora, acudió el pasado miércoles a ese parque temático con su hijo Hugo. Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde, cuando el pequeño al tratar de salir del agua, se agarró del barandal que está alrededor de la alberca y sufrió una descarga que lo dejó inconsciente para acabar en el fondo, donde un joven lo sacó. El guardavidas lo vio y ayudó.

“Fue sacado inconsciente, no le hicieron ninguna maniobra, pero bendito Dios que mi hijo reaccionó. Supliqué que llamen una ambulancia, pero nadie lo hizo con el argumento de que el niño ya había reaccionado, pero me decía que tenía dolor. Los de seguridad y demás trabajadores decían que no”, expresó.

“Mi coraje es que quería una ambulancia, pero no la llamaron. Les dije, dejen a mi hijo, me lo llevo al hospital y no me dejaban tocarlo”, añadió.

Finalmente, luego de unos minutos llegó una ambulancia que ella solicitó y llevaron a su hijo a un hospital, más tarde llegó Protección Civil para hacer un peritaje y clausuró la alberca.

“Le pedí a un amigo que lo reporte, porque ellos no me dejaban hacer llamadas”, mencionó la madre del niño. (Infoqroo)