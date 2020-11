Cancún 1 de noviembre.— Eduarda Galaviz Ibarra, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales, dijo que ahora que la empresa Inteligencia México retomó la recolección de basura en esta ciudad, se le debe exigir un compromiso real y no permitir que siga incumpliendo sus obligaciones con sus trabajadores.

El problema de la basura hizo crisis, debido a que la empresa, en la que tiene interés el polémico ex alcalde Carlos Canabal Ruiz, no operaba con la totalidad de las unidades contratadas y sus trabajadores se fueron al paro, debido a incumplimientos contractuales.

El ayuntamiento intervino a la empresa y en las últimas tres semanas se hizo cargo de la operación.

Una vez que la crisis se ha controlado, la empresa dio a conocer que se ha hecho cargo nuevamente de la operación, sin que haya mayor información al respecto.

Galaviz Ibarra, también presidente del Observatorio Legislativo, dijo que debe aclararse los términos del acuerdo entre la empresa y sus trabajadores, que ha permitido que vuelva a operar.

“No puede ser que, después de que presuntamente ya se arregló el problema con los trabajadores, no sepamos en qué condiciones, ya no pasa nada y la empresa vuelve a retomar las actividades como si nada. Se hizo un daño tremendo a la imagen de la ciudad, aún considerado primer destino turístico de Latinoamérica”, sostuvo.

El empresario Eduardo Galaviz Ibarra es quien lleva la parte legal de la iniciativa privada contra la instalación de contenedores “inteligentes”, que Intelligencia México impuso como “plan piloto” en algunas zonas del centro de Cancún, por el que los contribuyentes se ven obligados a rentar ese tipo de equipo.

“Ahora resulta que la empresa retomó los trabajos como si nada con camiones que no son nuevos, son usados y nada más están pintados, no cumplen sus obligaciones con los trabajadores ni tampoco con las rutas, eso no se puede permitir otra vez”, indicó.