Cancún, 29 de octubre (Infoqroo).- El senador morenista José Luis Pech Várguez aseguró que no insultó a la legisladora panista Lilly Téllez, pues según él, la expresión que se escucha al no apagar el micrófono al concluir una sesión de ayer de, “¡ah, esta cabrona!” no era dirigida para ella, pero asentó que “si le queda el saco es su problema”.

En la reunión de la Comisión de Salud, la panista María Lilly del Carmen Téllez García exhortó invitar al presidente Andrés Manuel López Obrador a que acuda al Senado a entregar la Medalla Belisario Domínguez a quien represente al sector médico.

Entrevistado al respecto en Radio Fórmula, el legislador por Quintana Roo manifestó que hoy con la tecnología puedes trabajar desde la casa u oficina.

En este caso, dijo que trabajaba con su gente en su oficina, incluso se puede observar que en un momento se levanta para tener que resolver un problema que no se daba con una dependencia y dejó abierto el vídeo, pues sería breve.

“Lo que le tuve que decir a la señora (Lilly Téllez) se lo dije en la sesión, que lo que pedía no estaba en ley, y si querían que el presidente acuda a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, la comisión correspondiente tendría que hacer la invitación, en cambio, sí era por otro medio no garantiza la presencia. “Para la presencia del presidente es necesario ponerla en ley y señalar que él tenía que entregarla, pero ella estaba muy terca. Ahí le dije lo que tenía que decirle, la sesión concluye, nos despedimos, me volteó y del tema que estaba discutiendo dentro de mi oficina digo lo que dije, aunque no era dirigido para ella”.

El legislador añadió que hizo la aclaración en las redes sociales, pero “si ella insiste y si le queda el saco, ese es su problema”.