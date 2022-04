Cancún, 22 de abril 2022.- Laura Fernández, candidata a la gubernatura por la coalición “Va por Quintana Roo”, presentó una denuncia penal contra Jorge Emilio González Martínez, por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, que establece una sanción de 100 a 400 días multa y prisión de uno a cinco años.

La diputada federal del PAN secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Karla Michel González Márquez acudió a respaldar a la candidata Laura Fernández y exigió un alto a la campaña de odio que orquesta el régimen Morena-Verde. Dijo que los 113 diputadas y diputados del GPPAN se solidarizan con la candidata de Quintana Roo para no permitir que la violencia triunfe sobre el respeto y el ejercicio de la política.

La abanderada del PRD-PAN-CONFIANZA acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género ubicadas en la ciudad de Cancún, para interponer la denuncia y en ella incluyó también a María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, candidata por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, por inducción y complicidad.

“La violencia contra las mujeres es reprobable. No nos van a callar. En Quintana Roo es tan grave realizar los hechos contra las mujeres y también consentirlos. No vamos a permitir que sigan estos atropellos y, por tanto este hecho no debe quedar impune. No vamos a permitir que se invisibilicen los actos de violencia”, expresó.

Laura Fernández aportó como prueba un audio y mensajes de WhatsApp en los que identifica a González Martínez, mejor conocido como “El niño verde”, como el autor de las aversiones y amenazas a la candidata.

En el audio se escucha a González Martínez leer unos mensajes que Laura Fernández le envío en diciembre pasado y realizar, al respecto, comentarios misóginos, que pueden ser sancionados como Violencia Política en Razón de Género (VPG).

En la demanda penal se hizo notar que las expresiones denunciadas tienen la intención clara de generar una imagen ante el electorado y enviar un mensaje a los militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México, de que Laura Fernández es una mujer incapaz de competir en un plano de igualdad contra los hombres, al calificarla de “pendeja”.

En el caso de María Elena Lezama Espinosa, candidata a gobernadora del Verde y Morena, en la denuncia se le señala por el delito de violencia política contra las mujeres y razón de género por inducción y complicidad, tolerar, consentir y no rechazar la conducta, de conformidad con lo previsto en el Artículo 16 del Código Penal de la entidad.