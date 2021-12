CANCÚN, 7 de diciembre (Infoqroo).- Andrés Aguilar Becerril, encargado de despacho de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, dijo que no se prevé realizar cambios a los protocolos o medidas sanitarias que se llevan al cabo en la entidad, ante la presencia ya del primer caso en el país de la variante de la covid-19, Ómicron.

Desde que comenzó la pandemia, recordó, el virus de la covd-19 ha tenido varias variables, y como sucedió en cada uno de los casos, eso no significa que habrá modificaciones a las medidas y criterios de bioseguridad, los cuales han permitido que el Caribe Mexicano se mantenga como un destino seguro.

“La vacunación en el estado que es del 90 por ciento de la población con esquemas completos y el mantener los esquemas de certificación sanitaria en las empresas turísticas nos ayudan a preservar estas buenas prácticas”, enfatizó.

El funcionario reiteró que el no haber un relajamiento en estas buenas prácticas permiten ser un destino seguro y confiable para los visitantes y los propios habitantes.

Luego de recalcar que el caso detectado en el país no entró por Cancún, manifestó que han estado monitoreando las políticas que desarrollan algunos países, y señalan que, al menos Quintana Roo es un destino responsable en mantener las medidas que ayuden a contender la situación sanitaria.