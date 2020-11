Cancún 5 de noviembre.— La presidenta municipal María Elena Lezama Espinosa confirmó que, luego de dos meses de adiestramiento, depuración y con una renovada imagen que incluye uniformes nuevos, cámaras corporales y patrullas pintadas de amarillo y oro, ayer se inició una nueva etapa en la corporación, con un giro “de 360 grados”.

En un evento realizado en las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, anunció el retorno de los agentes a las calles con mejor actitud de servicio y herramientas para ejercer su función de protección a la ciudadanía.

Lezama Espinosa dijo hoy, en entrevista con el noticiero matutino Origen, que ese cambio era necesario para combatir la corrupción, en el marco de la cruzada de la honestidad y la eficacia, para recuperar la confianza ciudadana en esta corporación.

El cambio, dijo, debía ser drástico, con capacitación y la implementación de herramientas tecnológicas enfocadas a prevenir la corrupción, como cámaras corporales.

“Acabar con la corrupción no es una falacia, es una realidad, tenemos la voluntad de un gobierno completamente diferente, nos decían que no se iba a poder acuartelar a todos los elementos de seguridad y lo hicimos, fueron dos meses de capacitación en derechos humanos, manejo del estrés, reglamento de tránsito, exámenes de confianza, cultura física, régimen alimenticio… para tener una corporación con disciplina”, explicó.

Explica que cada elemento, al acercarse al conductor, debe tener encendida su cámara corporal, lo que puede verificarse porque se enciende un foco verde, señal de que está grabando en garantía al ciudadano.

“Al momento de una detención, el agente debe reportarla a la central, encender su cámara cuando va hacia tí, presentarse, explicar por qué te paró; las grabaciones se almacenan en un sitio al que los elementos no tienen acceso, ni pueden manipularlas. Si alguien pide dinero, el ciudadano puede tomar la foto y la hora para checar la cámara y, si no estaba encendida, se procederá a dar de baja al oficial”, advirtió.

Asimismo, aseguró que habrá cero tolerancia a la corrupción, intimidación o abusos por parte de los agentes, quien recordó que si bien un automovilista no se puede estacionar en donde la guarnición esté pintada de rojo, sí lo puede hacer en línea amarilla.

Sobre los comentarios negativos por la inversión en el cambio de imagen y capacitación de la policía de Tránsito, lamentó que se pueda hablar y criticar “porque sí” y aseguró que el golpeteo y mentir a los ciudadanos es irresponsable.

“Hay notas que salen y dicen que soy dueña de medio Cancún; la gente no debe y no puede hacer juicios a priori, no estamos en la época de que ‘te pego para que me pagues’, tenemos el primer lugar entre los municipios del país en buen manejo de los recursos, así que voy a proceder de manera legal ante esos casos porque el daño moral es un delito”, aseguró.

“Obviamente a la gente no le gusta que combatas la corrupción porque le quitas convenios, negocios, y a otros no les gusta que una mujer gobierne y que les digas que no a un convenio. Si no les gusta es porque son parte del problema”, afirmó.