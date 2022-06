Cancún, 22 de junio 2022.- Dos personas fueron heridas con arma de fuego, una de las cuales falleció poco después, en un ataque ocurrido esta tarde en un lavadero de autos, ubicado en la región 102, manzana 26 sobre la avenida Francisco I. Madero, de Cancún.

Las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia a bordo de una ambulancia privada al Hospital General, donde uno de ellos falleció.

En el lugar no se encontraron casquillos percutidos, y no llegó ni la policía ministerial, ni peritos, incluso agentes de Seguridad Pública, levantaron el acordonamiento del sitio, pues les informaron que no se presentarían.

Nadie pudo dar mayores detalles de cómo sucedieron los hechos y el número de participantes. (Infoqroo)