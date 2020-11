Cancún 3 de noviembre.— “Al sector náutico le ha ido peor que otros sectores”, dice Francisco Fernández Millán, presidente de la Asociación de Náuticos de Quintana Roo, al hablar sobre el embate y los días no laborados tanto por la pandemia con por el paso de recientes huracanes.

En entrevista con Radio Fórmula, indica que en el caso de los huracanes se ven obligados a trabajar 24 o 48 horas seguidas para sacar las lanchas del agua, cuidar los muelles y salvaguardar las embarcaciones.

Con el actual frente frío número 11, la marina está cerrada y el sector está pendiente de la trayectoria del huracán Eta, que se encuentran en Nicaragua.

“Todas las empresas estamos en números rojos, en julio y agosto tuvimos un respiro con el cambio de color del semáforo, para poder recibir turistas, pero ahorita no hay números negros y no creo que los haya en un buen rato; los huracanes sí nos afectaron, pero somos una asociación sólida y unida, no tengo reportes de bajas de alguna marina o alguien que esté vendiendo su marina o se haya salido del mercado”, indica.