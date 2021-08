Cancún, 12 Agosto.- El Colegio de Contadores de Cancún, junto con cinco organismos más, incluyendo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Barra de Abogados, sostuvieron una reunión para manifestar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) su inconformidad ante la falta de citas electrónicas para presentar la declaración anual.

El Presidente del Colegio de Contadores de Cancún, Miguel Ángel Huchim May, dijo al respecto en Radio Fórmula que hay un caos a nivel nacional para conseguir una cita en línea en el SAT, que es la única forma de conseguir ese espacio, incluso se dio un caso en Chiapas de una persona que metió un amparo y se lo dieron.

“No vemos mecanismos claros para encontrar una solución por parte del SAT”, agregó sobre el tema el Presidente de los Contadores de esta ciudad.

Otro problema, dijo, es la devolución de saldos a favor, que es muy tardada; “esos dos puntos, citas y saldos, es lo que estamos pidiendo los seis organismos”.

Hasta ahora, dijo el ejecutivo, no han tenido respuesta por parte del SAT luego de la reunión de ayer.

Agregó que es falso que los contadores estén vendiendo citas al contribuyente, y que el SAT pida insistir en conseguir una cita electrónica, que, según él, no sirve de nada, porque pone cada vez más candados para presentar la declaración anual.

Antes, dijo, solo bastaba con poner la clave electrónica pero ahora piden la firma electrónica a la hora del envío por internet, un trámite que se tiene que hacer en persona.

“Si no tengo mi firma electrónica, no puedo presentar mi declaración anual ni pagar mis impuestos”, explicó Huchim May.

Dijo que las citas ya se tramitaban por internet, desde antes de la pandemia, pero que la COVID-19 restringió la atención al público y se saturaron los trámites, por lo que ahora proponen ampliar los horarios e instalar módulos móviles para que la gente acuda a concluir sus trámites. (Infoqroo)