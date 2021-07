Cancún, 22 de julio.- El movimiento Educación con Rumbo y la Unión Nacional de Padres de Familia rechazaron los libros de texto gratuitos, que la SEP pretende implementar en este ciclo escolar al calificarlos de ser elaborados al vapor, con marcadas tendencias ideológicas, lo que los hace inconstitucionales, e incluso hay dos amparos en curso.

También rechazaron el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el 30 de agosto será un regrese presencial a las clases, pues no hay condiciones de infraestructura, muchas escuelas fueron vandalizadas, y recuerdan que cuando se dio el retorno en junio, regresaron de inmediato a manera virtual al darse muchos contagios.

Esa vez, alentados por el verde en el semáforo epidemiológico el regreso presencial fue catastrófico, se dio marcha atrás al ser una decisión en la que no se tomó en cuenta la realidad de las escuelas. No se puede hablar de una fecha fija si no hay seguridad.

Antes de hacer libros al vapor idealizados, se necesita un adecuado regreso, y textos que ayuden a garantizar el rezago educativo causado por la covid-19, se recordó que, en mayo pasado, López Obrador dijo que había $12 mil millones para el reacondicionamiento, pero a la fecha, los propios directores no tienen certidumbre de ese recurso.

Igual se mencionó que a poco más de un mes, con una tercera ola de contagios, y una cepa más contagiosa que alcanza a niños y jóvenes, se pretende regresar a las aulas, y en ese sentido, dos instituciones importantes del país, la UNAM y el IPN anunciaron que el regreso presencial en sus universidades será hasta el 2022, “será que tendrán otra información diferente a López Obrador”.

En un momento de la conferencia de prensa virtual, que reunió a medios de todo el país, se mencionó que no por el hecho de ser presidente lo que diga no ocurrirá o tienen que pasar, pues muchas de sus declaraciones las hace sin sustento científico, y ahí está la pruebas de que la variante Delta de la covid-19 ataca a los niños.

Se admitió que todos desean un regreso, pero que sea seguro, escalonado, que bien podría ser hibrido y con textos adecuados, libres de ideología y de tantas irregularidades, e inconstitucionales, que actualmente dos jueces aprobaron los amparos y exigen los curriculares de los que participaron en la elaboración, las matrices en las que se basaron y el convenio de confidencialidad, que firmaron, cuando se sabe que debe ser un proceso transparente.

En la reunión estuvieron, entre otros, Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia; Paulina Amozurrutia, directora General de Seamos Héroes; Daniel López, director General de Suma por la Educación; Marco Esponda, presidente de la Alianza de Maestros, y Francisco Solís, director de Políticas Públicas del Instituto de Análisis de Política Familiar. (Infoqroo)