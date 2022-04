Cancún, 27 de abril 2022.- Sergio Acosta Manzanero, presidente de la Asociación de Padres de Familia, en el Estado, expresó su rechazo a la propuesta de un nuevo modelo educativo que sustituye a los grados de Educación Básica por “Fases Educativas”.

“Es solo un rumor, aún no se establecen las bases de cómo sería, De hecho, no nos han pasado ninguna información oficial y ni la propia Asociación Nacional de Padres de Familia tiene conocimiento”, sostuvo.

El dirigente dijo que habrá que ver cuáles serían las bases de las modificaciones y para eso será necesario hacer muchas mesas de trabajo, en las que forzosamente tienen que participar los padres de familia.

Desde su óptica, es simplemente una ocurrencia de los diputados por lo que aún no hay nada en concreto, no se conocen los documentos de cómo sería el desarrollo de esa posibilidad y en caso de prosperar no cree que sea aplicado en próximo ciclo escolar.

“La Asociación Nacional de Padres de Familia tendría que estar presente a través de representantes de cada estado en las mesas de trabajo y ver de qué manera sería factible esta situación que se propone”, expresó.

Por lo pronto, invitó a que haya diálogo, mediante mesas de trabajo que ayuden a desarrollar ideas conjuntas para saber si es factible o no, y qué tipos de beneficios traería a la educación.

“Se busca que no sea un acuerdo unilateral, como sucedió con las escuelas de tiempo completo que de un plumazo las borraron”, enfatizó.

Acosta Manzanero insistió que no cree que sea viable la iniciativa, incluso ya sostuvieron una reunión los padres de familia vía zoom, y anticipó que de mantenerse una propuesta unilateral habrá manifestaciones y protestas en todo el país. (Infoqroo)