*La abanderada de la coalición “Va por Quintana Roo” afirmó que tan sólo en Cancún más de 250,000 personas viven en la marginación total.

*Aseguró que con el respaldo de los próximos diputados del Congreso del Estado dará certeza jurídica patrimonial y servicios públicos en esas zonas.

Cancún, 18 de abril 2022.- Laura Fernández, candidata a gobernadora por la coalición “Va por Quintana Roo”, acordó hacer un frente con los futuros diputados del PAN, PRD y Confianza para resolver el añejo problema de las colonias irregulares de Cancún, que han aumentando por la incapacidad de los gobiernos municipales que no han podido dar solución a esta problemática que aqueja a miles de familias”.

Afirmó que con el respaldo de la próxima Legislatura “afrontaremos en serio la situación que se vive hoy en día, considerando que tan sólo en Cancún hay más de 250,00 personas viviendo en zonas de alta pobreza y sin los mínimos servicios públicos”.

Indicó que su gobierno garantizará la regularización de todos los asentamientos humanos, así como brindará desarrollo económico y bienestar social a la población.

Sostuvo su compromiso de ser una gobernadora municipalista, por lo que dijo que trabajará de la mano con todos los aspirantes a diputados de la coalición PRD-PAN-CONFIANZA, durante el arranque de campaña de las 5 mujeres y 3 hombres que compiten por las 8 diputaciones locales de Cancún.

Laura Fernández expuso que está rodeada del mejor equipo de trabajo y experiencia para ganar el Congreso del Estado, donde tendrá el respaldo para dotar a los quintanarroenses de certeza jurídica patrimonial a las familias.

“La problemática número uno es la certeza jurídica del patrimonio en muchas versiones, la gente viene a vivir a Cancún buscando un mejor futuro, es increíble que hayan pasado tantas administraciones y no se les atienda en lo mínimo”, expresó Laura Fernández acompañada de los candidatos a diputados en una conferencia de prensa.

Asimismo, se comprometió a trabajar unidos para generar condiciones para un desarrollo económico, el bienestar social y un fuerte impulso al programa Seguro Popular Estatal con medicinas, médicos, atención y el Plan de Seguridad Total en beneficio de las familias.

La candidata PAN-PRD-Confianza dijo que es víctima de una campaña negra en su contra, a través de la cual su propaganda está siendo vandalizada y que los ataques son orquestados por intereses particulares muy ajenos a temas de las comunidades, acechando la oportunidad de saquear al estado al igual que lo hacen en municipios donde gobiernan en alianza con el partido Morena.

“Están ardidos y muy preocupados porque no me voy a callar. Manipulan y le dicen a su candidata lo que va a hacer y a no hacer. Simulan con supuestos logros de gobierno, aunque lo único que ha hecho es un desastre en la ciudad más turística del país. Yo sufrí violencia política de género en el Partido Verde, porque desprecian a la gente, pese a que gobernamos bien 5 años en Puerto Morelos. Pero a nosotros nos rige el compromiso con las y los quintanarroenses”, puntualizó.

Laura Fernández destacó que su proyecto también rescatará los fideicomisos de promoción turística para un impulso más eficiente del sector. “Queremos una ciudad que funcione bien, hoy no tenemos en Cancún esa ciudad porque gobiernan con las patas”, sentenció.

Añadió que para la problemática de inseguridad propone el Plan de Seguridad Total, al tiempo que habló de las problemáticas de basura, pues hay “cerros en las regiones y en las puertas de los hogares, que son un problema de salud pública”.

En este sentido, destacó que su plataforma también contempla el programa Hambre Cero, que dará alimentación nutritiva y el Seguro de Desempleo para mantener la activación económica, apoyo a madres trabajadoras.

Antes, Laura Fernández encabezó actividades con los candidatos a diputados, que incluyó volanteo en cruceros de los Distritos 5 y 8; recorrido con mototaxistas en Villas Otoch; una caminata en la Región 220, entre otros.