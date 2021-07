Mara Lezama, presidente municipal de Benito Juárez, participó en el “Encuentro con Alcaldesas y Alcaldes electos” convocado por la dirigencia nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que preside Mario Delgado Carrillo.

Mara Lezama quien recibió el respaldo ciudadano en las pasadas elecciones municipales, explicó en Cancún ya se sentaron las bases y ahora se va a consolidar la transformación en beneficio de los benitojuarenses.

En este encuentro los 692 alcaldes electos en el país emanados de Morena, firmaron una carta compromiso, en el que asumen la responsabilidad de gobernar bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, de tener presentes primero a los pobres en sus políticas, luchar contra la violencia en razón de género, entre otros temas.

“Esta administración precisamente ha tenido un gobierno honesto y transparente. Seguimos las bases de la Cuarta Transformación porque estamos comprometidos con los ciudadanos y en que los apoyos lleguen a quienes menos tienen, en Cancún buscamos precisamente reducir las brechas de desigualdad y tener un solo Cancún para todas y todos”, dijo.