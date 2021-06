Cancún.- Con los cambios en las direcciones de Ecología municipal tras las elecciones, están en peligro los trabajos conseguidos en la conservación de tortugas marinas y en la instalación de sus campamentos, de acuerdo con especialistas.

“Gran parte de los municipios tortugueros tienen un cambio de administración y eso ha movido los cuadros que han venido haciendo un trabajo importante”, dijo Gisela Maldonado, especialista en la conservación de quelonios.

“Empieza la desbandada de gente para poner a un nuevo equipo. Como no hay una (adecuada) transición, la gente que llega no sabe o no le importa”, agregó.