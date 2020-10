CANCÚN, 28 de octubre.—Raúl Bermúdez Arreola, encargado de despacho del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Quintana Roo, ofreció una disculpa “por el inexcusable comportamiento que tuve” durante una llama telefónica con un empleado del complejo residencial Isla Dorada.

Y es que durante una llamada telefónica con personal de Isla Dorada para quejarse porque no se le da la oportunidad de hacer uso del gimnasio de la casa club, a pesar de que se levanta a las 4 de la mañana, pasó de la queja a la amenaza “como director de Fonatur”.

Desafortunadamente no guardé la tranquilidad y me comporté de una forma inaceptable. Lamento profundamente que se proyecte una imagen contraria a los valores con los que siempre he tratado de conducirme, expuso en una carta quien ya es identificado como #LordFonatur.

Lamentaría que un evento como este ponga en entredicho el compromiso profesional y la integridad que ha guiado mi conducta como encargado de despacho del Centro Integralmente Planeado Cancún de Fonatur, comentó. La forma como actué es ajena a las políticas y temas relacionados con dicha institución.

Asimismo, aclaró que momentos después del suceso se comunicó con el director del comité de vigilancia y acordé sostener una reunión el día de mañana, en la que se disculpará personalmente con quien sostuvo la llamada.

Extiendo mis disculpas a la sociedad de Cancún y me comprometo a conducirme con respeto y consideración hacia los demás, siempre de acuerdo con la responsabilidad que he asumido como servidor público, concluyó Bermúdez Arreola