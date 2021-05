Cancún, 22 de mayo.- El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Cancún, Marcy Bazaleel Pacheco Mendoza, pidió un alto a la ola de asaltos contra sus agremiados que en un fin de semana cobró muchos establecimientos afectados.

“Cuatro asaltos en restaurantes en menos de 12 horas ya es demasiado”, dijo el líder restaurantero al hablar sobre estos asaltos, acentuados desde el viernes 14 pasado.

En entrevista, recordó que el primer asalto fue el viernes a las 12:30 horas en una hamburguesería, donde los ladrones robaron las nóminas, aunque uno fue detenido.

Posteriormente, dijo, a las 15:00 horas fue asaltado un restaurante en la Avenida Bonampak, luego en una plaza hubo varios cristalazos a automóviles y en otro negocio los bandidos huyeron con la caja en un asalto a mano armada, mientras que en Puerto Cancún solo fueron por un reloj, lo que el presidente de la Canirac atribuye al grupo conocido como “La Banda de los Relojes”.

“Esto no pasaba hace 4-5 años, ya es demasiado, es un foco de atención, te siguen desde que sacas la nómina en el banco”, lamentó.

Dijo que si bien han tenido apoyo de las autoridades, no es tan fácil atrapar a los ladrones, porque “los tienes que agarrar in fraganti, y luego aquí las leyes no siempre no son las que queremos, son épocas difíciles”, reconoció.

Sin embargo, dijo que se apoyan con otras cámaras, como la Coparmex y agregó que las elecciones y la pandemia han hecho que todo sea más difícil aún y a eso se suman los restaurantes que no cumplen con los protocolos sanitarios

“Tenemos dos mil 140 agremiados en Quintana Roo, el aforo máximo es del 50%, tenemos protocolos9 como Mesa Segura a nivel nacional con la Secretaria de Turismo, que hemos tratado de acatar, algunos restaurante no agremiados son los más grandes y afectan porque podríamos regresar al semáforo rojo”, advirtió.