Cancún, 15 Julio.- Playa del Carmen es el único lugar de América Latina en tener cinco hoteles diamante, lo cual habla de los estándares muy altos de este destino a nivel internacional, dijo la Secretaria de Turismo en Playa del Carmen, Patricia Medina Zamora, quien previó que su ocupación llegue hasta el 75 por ciento en agosto.

“Somos un prisma entre Cancún, Tulum y Mérida, la gente puede ir de un lado a otro desde aquí”, destacó en entrevista con el noticiero Capital.

Dijo que la ocupación en hospedaje está actualmente al 60.3% y previó que subirá hacia finales de julio y agosto al 75 por ciento.

“Hay mucho turismo connacional, también nos visita de Estados Unidos y América Latina, a finales de julio, de terminarse la veda, en Canadá esperamos que llegue una ola de turismo desde allá”, confió.

Agregó que por la pandemia de la COVID-19, los protocolos sanitarios siguen, hay proyecciones de videos en cuatro idiomas en el aeropuerto y muelle fiscal, hasta toda una campaña de información en inglés y español por todas partes.

“La difusión es grande si alguien no hace caso es porque no quiere, no porque no le haya llegado la información”, dijo la funcionaria.

Agregó que Playa del Carmen tuvo presencia en la Feria Internacional de Turismo de España, Situr y próximamente será promovida en Hong Kong.

“Sigue la difusión y ahora lo que buscamos es poner el acento en el turismo cultural y en el ecoturismo rural maya, que es más extremo, pero gusta a la gente y apoya a las comunidades”, finalizó. (Infoqroo)