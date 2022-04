Cancún, 12 de abril 2022.- Ante el incremento de ataques de hackers en la aplicación WhatsApp es necesario incrementar la seguridad en los teléfonos para evitar ser víctimas de los ciberdelitos, dijo Daniele Cano, encargada de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública.

La experta manifestó que se puede tener una contraseña para abrir la App, además de tener un correo seguro para cualquier información que se reciba.

“La aplicación, por su lado, comenzó a reforzar las medidas de seguridad a fin de ofrecer mayor protección a los usuarios”, añadió.

Entrevistada por Radio Fórmula, expresó que cada vez es más común los ciberdelitos, como el robo de identidad, y alcanza a todo tipo de usuarios, incluso tiene reportes de que hasta presidentes municipales ya fueron víctimas.

Por lo general, estos delitos suelen darse en horas de la madrugada e insistió en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad.

Anteriormente dijo que mediante el WhatsApp se podía enviar tu verificación para recuperar la contraseña y lo que hacía era enviarte una contraseña a tu teléfono.

Sin embargo, como tú no le estás solicitando ignoras el mensaje. Lo que hace la aplicación al no haber respuesta te hace una llamada, pero generalmente al estar atareado uno no contesta.

Finalmente, dijo que la víctima se da cuenta que fue hackeado cuando no se puede ingresar a la aplicación por lo que se debe informar a la App para que los contactos no sean víctimas de estafas.

“Por lo general ya con tu número, los ciberdelincuentes solicitan dinero a familiares, amigos o conocidos que al creer que eres tú hacen el deposito”, añadió. (Infoqroo)