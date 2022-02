Cancún, 25 de febrero 2022.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene hasta el 5 de marzo para definir quiénes serán sus candidatos a diputados locales, dio a conocer esta tarde Leobardo Rojas, dirigente estatal.

Sobre el tema electoral dijo que el partido tiene su proceso interno y “tenemos hasta el 5 de marzo para definir las candidaturas a las diputaciones locales y estamos en sesión permanente la Comisión Estatal Ejecutiva”.

“Mañana se instalará el Consejo Estatal en Sesión Permanente para definir antes del 5 de marzo las diputaciones que corresponden al PRD”.

Comentó que ellos tiene 16 registros para las candidaturas de diputaciones de mayoría y 6 registros para las de representación proporcional.

Referente a si demandarán por la colocación de espectaculares en Quintana Roo referentes a la Revocación de Mandato y dijo que “nosotros no estamos entrando al tema de la revocación, porque creemos que es infructífero, porque no hay un tema jurídico que respalde qué pasaría si el presidente no es revocado”.

“Destinar mil 500 millones de pesos a una consulta que no es vinculante, pues es inoperante”, subrayó.

Desde Cancún, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que propusieron que se modificara el Artículo 6° de la Constitución para crear un Sistema Nacional que tenga personalidad jurídica, autonómica, sea descentralizado y presupuesto.

Luis Espinoza Cházaro, quien es coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados Federal, expresó que la propuesta buscar blindar de alguna manera que los periodistas puedan en el ejercicio de sus actividades.

Aseguró que hoy en día, desde el Gobierno Federal, se pretende censurar e incitar a la violencia contra el periodismos, pero “sobre todo, de los que critican al presidente”.

Espinoza Cházaro afirmó que López Obrador ha sido grosero con algunos periodistas o medios de comunicación y citó el caso de Carlos Loret de Mola.

“Si no existiera la casa, no la hubieran puesto en un reportaje, ahí está la casa, ahí están las fotos y ahí está el hijo del presidente, aunque le moleste”, subrayó.

Detalló que sería un Sistema Nacional de Defensoría de periodistas “para defender su vida, la libertad de expresión y de prensa, para que se garantice el libre ejercicio del periodismo”.

Fueron cuestionados sobre si la iniciativa que presentan pudiera ser incongruente, toda vez que Iris Mora, diputada local de Quintana Roo, hace unos días presentó una propuesta de “Ley Mordaza”, la cual evitaba que periodistas hicieran públicas investigaciones a funcionarios, a lo que respondieron que “la posición de nuestro líder Jesús Zambrano es sí a la libertad de expresión y sí a la defensa del periodismo y en ese sentido, las diputadas y diputados del PRD, tienen que ir”.

HAY OPOSICIÓN EN MÉXICO

Espinoza Cházaro dijo que en México sí hay oposición al Gobierno Federal y prueba de ello es que “la Reforma Eléctrica que pretende el Presidente para entregarle el Sistema Eléctrico a Manuel Bartlett no va a pasar y no va a pasar porque sí hay oposición, porque tenemos 200 diputados”.

Afirmó que la oposición ganará la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego el próximo 5 de junio porque dijo “vamos juntos y la oposición está firme y hay una gran mayoría de mexicanos que no está de acuerdo con la política del presidente y su partido”.

FORO INTERNACIONAL EN CANCÚN

Luis Espinoza Cházaro propuso que se realice en Cancún un foro internacional en el que participen los grupos parlamentarios del PRD y Acción Nacional (PAN) para tocar el tema de Quintana Roo y su ecología.

“Sería para poner en el foco internacional del tema ecológico a Quintana Roo, porque parece que al presidente no le interesa el tema ecológico, lo vimos con la ruta del Tren Maya que fue para nada porque la tienen que volver a hacer”, subrayó.

ESPERAN JUSTICIA POR NACHO SÁNCHEZ

Finalmente, a Laura Fernández Piña, quien es precandidata de la alianza de PRD-PAN y Confianza por Quintana Roo, se le preguntó si está satisfecha con las investigaciones y detenciones por la ejecución de Ignacio “Nacho” Sánchez Cordero, quien era su colaborador en Puerto Morelos, a propósito de un año de su muerte.

Fernández Piña dijo que “por supuesto esperamos justicia para Nacho, para todos sus deudos porque no solo son familiares, sino amigos, colaboradores, equipo de trabajo que lo extrañamos y lloramos”.

Laura Fernández dijo que espera que en este próximo proceso electoral haya seguridad y protección para quienes participarán en esta contienda.

“El mejor legado es esperar que se haga justicia, confiamos en las autoridades del estado para que estas investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y se esclarezcan los hechos y se castiguen a los culpables”, expresó.