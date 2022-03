Cancún, Q.R. a 24 de marzo de 2022.- El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del Instituto de la Cultura y las Artes, celebrará el Día Mundial del Teatro este domingo 27 de marzo con una cartelera de presentaciones gratuitas para el público en general en varias sedes.

En el Parque de las Palapas, se realizará de manera gratuita la VI Edición del Movimiento Artístico Cancún, bajo el lema: “Hagamos ruido por el teatro”, desde las 17:00 horas y se estima tendrá una duración de alrededor de cinco horas con diversas muestras de la actividad histriónica en el escenario central.

El evento que contará con la participación de los artistas locales: Ramón Bravo, intérprete infantil de canciones de Cri-Cri; Leticia Flores, escritora y cuenta cuentos; Carlos Mena, poeta; Araceli Pszemisrower, titiritera y teatro de objetos; y Daniel Gallo, actor y clown, cuenta cuentos.

Además habrá un show de beat box; un performance de “Compañía TECA”; un número de “Coco” del Ballet Natkán; un show de drag queen de “Dragaraki”; un fragmento de obras como “Platero y yo”, otra de “Camaleones teatro” y del musical “Siempre vendrán tiempos mejores”, de la “Compañía 4 elementos”; números de baile de “Belly Dance Estudio”; el espectáculo musical interactivo “Lupitas”, de la compañía “Fundación Oasis”; y la presentación de varios musicales de “Arte de Cancún”.

Por su parte, en el Teatro “8 de octubre”, se tendrán funciones de varios géneros teatrales como son: “Fosse by CIAE”, de Carolina Zepeda, a las 15:00 horas; “Pero no me pega”, de Claudia Hidalgo Cano; “Dogma” de Héctor A. Izaguirre, a las 16:00 horas, y “Drácula gay”, monólogo cómico de Tomás Urtusástegui, dirigido por Gina Saldaña, a las 17:00 horas.

Cabe recalcar que todos los eventos serán de entrada libre y se respetarán los protocolos sanitarios como uso de cubrebocas obligatorio, suministro de gel antibacterial y respeto de la sana distancia.